Трамп відкрив у Флориді свій офіс: чим займатиметься екс-президент

Екс президент США Дональд Трамп, на зміну якому 20 січня прийшов Джо Байден, відкрив у Флориді свій офіс.

Реклама

Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що офіс Трампа відповідатиме за управління кореспонденцією, публічними заявами, виступами та офіційною діяльністю.

У прощальній промові на посаді президента Трамп сказав своїм прихильникам: "Ми повернемося в тій чи іншій формі".

У понеділок представники палати Конгресу США резолюцію про імпічмент колишнього президента США Дональда Трампа передали в Сенат.

В тренді Путін нарешті дав відповідь про палац під Геленджиком

Реклама

Нещодавно в оточенні Трампа повідомили, що він десятиліттями говорив про створення третьої великої політичної партії в США, яка повинна скласти конкуренцію республіканцям і демократам.

Також повідомлялося, що екс-президент США Дональд Трамп найняв собі адвоката з Південної Кароліни Бутча Бауерса, який представлятиме його інтереси в Сенаті у справі про імпічмент.

Раніше ми також писали, що Трамп наказав своїм помічникам припинити оплачувати гонорари адвокатові Руді Джуліані.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама