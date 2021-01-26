Трамп відкрив у Флориді свій офіс: чим займатиметься екс-президент

Екс президент США Дональд Трамп, на зміну якому 20 січня прийшов Джо Байден, відкрив у Флориді свій офіс.
Про це повідомляє Reuters.
Очікується, що офіс Трампа відповідатиме за управління кореспонденцією, публічними заявами, виступами та офіційною діяльністю.
У прощальній промові на посаді президента Трамп сказав своїм прихильникам: "Ми повернемося в тій чи іншій формі".
У понеділок представники палати Конгресу США резолюцію про імпічмент колишнього президента США Дональда Трампа передали в Сенат.
Нещодавно в оточенні Трампа повідомили, що він десятиліттями говорив про створення третьої великої політичної партії в США, яка повинна скласти конкуренцію республіканцям і демократам.
Також повідомлялося, що екс-президент США Дональд Трамп найняв собі адвоката з Південної Кароліни Бутча Бауерса, який представлятиме його інтереси в Сенаті у справі про імпічмент.
Раніше ми також писали, що Трамп наказав своїм помічникам припинити оплачувати гонорари адвокатові Руді Джуліані.
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