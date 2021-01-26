Русский
$ 28,17
34,23
  1. Світові новини
  2. США

Трамп відкрив у Флориді свій офіс: чим займатиметься екс-президент

26 січня, 06:52

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Трамп просуватиме плани своєї адміністрації

Екс президент США Дональд Трамп, на зміну якому 20 січня прийшов Джо Байден, відкрив у Флориді свій офіс.

Реклама

Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що офіс Трампа відповідатиме за управління кореспонденцією, публічними заявами, виступами та офіційною діяльністю.

У прощальній промові на посаді президента Трамп сказав своїм прихильникам: "Ми повернемося в тій чи іншій формі".

У понеділок представники палати Конгресу США резолюцію про імпічмент колишнього президента США Дональда Трампа передали в Сенат.

В тренді
Путін нарешті дав відповідь про палац під Геленджиком
Реклама

Нещодавно в оточенні Трампа повідомили, що він десятиліттями говорив про створення третьої великої політичної партії в США, яка повинна скласти конкуренцію республіканцям і демократам.

Також повідомлялося, що екс-президент США Дональд Трамп найняв собі адвоката з Південної Кароліни Бутча Бауерса, який представлятиме його інтереси в Сенаті у справі про імпічмент.

Раніше ми також писали, що Трамп наказав своїм помічникам припинити оплачувати гонорари адвокатові Руді Джуліані.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

США Дональд Трамп президент США
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Яценюк: Байден допоможе Україні проти Росії, але є умова
Яценюк: Байден допоможе Україні проти Росії, але є умоваПолітика
Росіє, увага! Якою буде політика Байдена проти Путіна
Росіє, увага! Якою буде політика Байдена проти ПутінаПолітика
Інавгурація Джо Байдена: всі подробиці
Інавгурація Джо Байдена: всі подробиціСША
Новий голос Америки: що говорив Джо Байден про Україну, Росію та окупацію Криму
Новий голос Америки: що говорив Джо Байден про Україну, Росію та окупацію КримуСША
Спалах алергії через Moderna в Каліфорнії: вакцину заборонили
Спалах алергії через Moderna в Каліфорнії: вакцину заборонилиСША
Чому вся увага в США зараз прикута до Камали Гарріс
Чому вся увага в США зараз прикута до Камали ГаррісПолітика

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти