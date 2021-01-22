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Трамп нанял нового адвоката для защиты от импичмента: что о нем известно

22 января, 05:26

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Бутч Бауэрс неоднократно представлял в суде губернаторов

Экс-президент США Дональд Трамп нанял себе адвоката из Южной Каролины Бутча Бауэрса, который будет представлять его интересы в Сенате по делу об импичменте.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Бауэрс представлял бывших губернаторов-республиканцев в Южной Каролине и работал в Министерстве юстиции США при бывшем президенте-республиканце Джордже Буше.

Неоднократно Бутч Бауэрс представлял в суде губернаторов.

По словам источника, сенатор-республиканец из Южной Каролины Линдси Грэм, союзник Трампа, рекомендовал Бауэрса.

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В то же время в США группа юристов требует лишить лицензии адвоката экс-президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Ранее мы также писали, что Трамп приказал своим помощникам прекратить оплачивать гонорары адвокату Руди Джулиани.

Также Рудольф Джулиани назвал ложными заявления о том, что он просил о собственном помиловании от президента или получении вознаграждения за то, что добивался его для других лиц.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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США Дональд Трамп импичмент Трампа
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