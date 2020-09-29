Трамп отреагировал на войну между Арменией и Азербайджаном

США осуждают эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе и призывают Азербайджан и Армению немедленно прекратить боевые действия.

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Об этом сообщает Голос Америки.

Так, американский президент Дональд Трамп призвал обе стороны сесть за стол переговоров.

"Мы тщательно изучаем ситуацию. У нас очень много хороших отношений в том регионе. Мы увидим, сможем ли это остановить", – заявил он.

В свою очередь в Госдепе США также осудили эскалацию конфликта. Заместитель госсекретаря Стивен Биган обратился к министрам иностранных дел Азербайджана и Армении немедленно прекратить боевые действия, использовать существующие прямые каналы связи между ними, чтобы избежать дальнейшей эскалации и избежать враждебной риторики и действий, которые еще больше усиливают напряженность между странами.

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Также Америка считает, что в конфликт не должны вмешиваться другие стран, поскольку это может только усилить напряженность в этом регионе. Отметим, что Турция уже поддержала Азербайджан в этом противостоянии.

"Мы призываем стороны работать с сопредседателями Минской группы, чтобы как можно скорее вернуться к предметным переговорам. В качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ Соединенные Штаты по-прежнему привержены оказанию сторонам помощи в достижении мирного и устойчивого урегулирования конфликта", – заявили в Госдепе.

Как сообщали новости "Сегодня", тлеющий многолетний конфликт в Нагорном Карабахе возобновился рано утром 27 сентября, когда армии Азербайджана и Армении начали обоюдные обстрелы – в ход пошли танки, самолеты, беспилотники и артиллерия. В обеих странах объявлены военное положение и мобилизация. В результате первых двух дней боевых действия стороны заявляют о сотнях убитых и раненых, десятках уничтоженной военной техники. Есть жертвы и среди мирного населения. Читайте все подробности, что происходит в Нагорном Карабахе.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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