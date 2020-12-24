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Трамп требует назначить спецпрокурора для расследования выборов в США

24 декабря, 02:32

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Действующий президент считает, что выборы нужно расследовать

В среду, 23 декабря, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что для расследования предполагаемой фальсификации выборов, которые состоялись 3 ноября и победил демократ Джо Байден, нужно назначить специального прокурора.

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Об этом он написал в Twitter.

"Увидев крупную фальсификацию голосов на президентских выборах 2020 года, я не соглашусь с любым, кто считает, что сильный, оперативный и справедливый специальный прокурор не нужен немедленно. Это были самые коррумпированные выборы в истории нашей страны, и их необходимо тщательно расследовать", – написал Трамп.

К слову, соцсеть под публикацией Трампа поставила пометку, что утверждение о фальсификации выборов оспаривается.

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В то же время высокопоставленные чиновники Белого дома обеспокоены тем, что президент Дональд Трамп может злоупотребить властью и отменить результаты выборов.

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Напомним, в Соединенных Штатах завершилось голосование за нового президента страны членов Коллегии выборщиков: наибольшее количество голосов ожидаемо набрал Джо Байден – 306, у действующего главы Белого дома Дональда Трампа – 232.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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выборы США Дональд Трамп
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