Трамп требует назначить спецпрокурора для расследования выборов в США

Действующий президент считает, что выборы нужно расследовать

В среду, 23 декабря, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что для расследования предполагаемой фальсификации выборов, которые состоялись 3 ноября и победил демократ Джо Байден, нужно назначить специального прокурора.

Реклама

Об этом он написал в Twitter.

"Увидев крупную фальсификацию голосов на президентских выборах 2020 года, я не соглашусь с любым, кто считает, что сильный, оперативный и справедливый специальный прокурор не нужен немедленно. Это были самые коррумпированные выборы в истории нашей страны, и их необходимо тщательно расследовать", – написал Трамп.

К слову, соцсеть под публикацией Трампа поставила пометку, что утверждение о фальсификации выборов оспаривается.

В тренде Трамп помиловал еще двух фигурантов дела о российском вмешательстве

В то же время высокопоставленные чиновники Белого дома обеспокоены тем, что президент Дональд Трамп может злоупотребить властью и отменить результаты выборов.

Реклама

Напомним, в Соединенных Штатах завершилось голосование за нового президента страны членов Коллегии выборщиков: наибольшее количество голосов ожидаемо набрал Джо Байден – 306, у действующего главы Белого дома Дональда Трампа – 232.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама