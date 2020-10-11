Трамп вылечился от коронавируса: в Белом доме сообщили детали

Президент США Дональд Трамп вылечился от коронавируса и больше не является заразным для других людей.

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Об этом сообщил его лечащий врач Шон Конли, передает Интерфакс-Украина.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани получила записку от доктора и поделилась хорошими новостями.

"Рад сообщить, что в дополнение к тому, что президент соответствует критериям CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний. – Ред.) для безопасного прекращения изоляции, сегодняшняя утренняя ПЦР-проба на COVID-19 показала, что по признанным в настоящее время стандартам он больше не является источником передачи инфекции", – написал Конли.

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Как сообщали новости "Сегодня", накануне Дональд Трамп рассказывал о своих симптомах COVID-19. По его словам, он уже перестал принимать лекарства, поскольку чувствует себя гораздо лучше. Президент подчеркнул, что врачи хотели оставить его для более продолжительного наблюдения, но он хотел покинуть госпиталь уже в первый день.

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Ранее мы сообщали, что Трампа "вылечили" от коронавируса "суперлекарством" Regeneron. СМИ узнали, кто дал антитела для лекарства и как оно помогает в борьбе с COVID-19.

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