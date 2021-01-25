Во благо Америки. Трансгендерам снова разрешили служить в армии США

Джо Байден отменил один из самых скандальных указов своего предшественника

Одним из решений 45-го президента США Дональда Трампа, которые отменил его преемник Джо Байден, был запрет трансгендерам служить в Вооруженных силах.

Реклама

Как сообщает пресс-служба Белого дома, 25 января Байден уже подписал соответствующий указ.

Заявление президента США по этому поводу гласит, что гендерная идентичность не должна препятствовать воинской службе, а также что сила США заключается в разнообразии страны. Разрешение трансгендерам служить в армии – "это лучше для военных и лучше для страны" и отвечает национальным интересам Соединенных Штатов.

"Сегодня я отменил дискриминационный запрет на службу трансгендеров в армии. Все просто: Америка безопаснее, когда каждый, кто имеет право служить, может делать это открыто и с гордостью", – написал в Twitter Байден.

Видео: Сегодня

Напомним, что резонансное решение Дональда Трампа о запрете воинской службы для трансгендеров было принято в 2017 году. Тогда он это объяснял "огромными медицинскими расходами". Речь идет о гормональной терапии и операции по смене пола, которые оплачивает государство для военнослужащих-трансгендеров.

Реклама

Также мы писали, что американским СМИ стало известно, собирается ли Байден перезапускать американо-российские отношения, как это делали все его предшественники.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама