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Во благо Америки. Трансгендерам снова разрешили служить в армии США

25 января, 20:45

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Джо Байден отменил один из самых скандальных указов своего предшественника

Одним из решений 45-го президента США Дональда Трампа, которые отменил его преемник Джо Байден, был запрет трансгендерам служить в Вооруженных силах.

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Как сообщает пресс-служба Белого дома, 25 января Байден уже подписал соответствующий указ.

Заявление президента США по этому поводу гласит, что гендерная идентичность не должна препятствовать воинской службе, а также что сила США заключается в разнообразии страны. Разрешение трансгендерам служить в армии – "это лучше для военных и лучше для страны" и отвечает национальным интересам Соединенных Штатов.

"Сегодня я отменил дискриминационный запрет на службу трансгендеров в армии. Все просто: Америка безопаснее, когда каждый, кто имеет право служить, может делать это открыто и с гордостью", – написал в Twitter Байден.

Видео: Сегодня

Напомним, что резонансное решение Дональда Трампа о запрете воинской службы для трансгендеров было принято в 2017 году. Тогда он это объяснял "огромными медицинскими расходами". Речь идет о гормональной терапии и операции по смене пола, которые оплачивает государство для военнослужащих-трансгендеров.

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Также мы писали, что американским СМИ стало известно, собирается ли Байден перезапускать американо-российские отношения, как это делали все его предшественники.

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США дискриминация лгбт трансгендер Джо Байден армия США трансгендерность

Источник: Сегодня

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