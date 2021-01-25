Для блага Америки. Трансгендерам знову дозволили служити в армії США

Одним з рішень 45-го президента США Дональда Трампа, які скасував його наступник Джо Байден, була заборона трансгендерам служити в Збройних силах.

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Як повідомляє пресслужба Білого дому, 25 січня Байден вже підписав відповідний указ.

У заяві президента США з цього приводу йдеться, що гендерна ідентичність не має перешкоджати військовій службі, а також що сила США полягає в різноманітності країни. Дозвіл трансгендерам служити в армії – "це краще для військових і краще для країни" і відповідає національним інтересам Сполучених Штатів.

"Сьогодні я скасував дискримінаційну заборону на службу трансгендерів в армії. Все просто: Америка безпечніша, коли кожен, хто має право служити, може робити це відкрито та з гордістю", – написав у Twitter Байден.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, що резонансне рішення Дональда Трампа про заборону військової служби для трансгендерів було прийнято в 2017 році. Тоді він це пояснював "величезними медичними витратами". Йдеться про гормональну терапію та операції зі зміни статі, які оплачує держава для військовослужбовців-трансгендерів.

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Також ми писали, що американським ЗМІ стало відомо, чи збирається Байден перезапускати американсько-російські відносини, як це робили всі його попередники.

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