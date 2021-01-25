Русский
$ 28,16
34,25
  1. Світові новини
  2. США

Для блага Америки. Трансгендерам знову дозволили служити в армії США

25 січня, 20:45

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Джо Байден скасував один із найскандальніших указів свого попередника

Одним з рішень 45-го президента США Дональда Трампа, які скасував його наступник Джо Байден, була заборона трансгендерам служити в Збройних силах.

Реклама

Як повідомляє пресслужба Білого дому, 25 січня Байден вже підписав відповідний указ.

У заяві президента США з цього приводу йдеться, що гендерна ідентичність не має перешкоджати військовій службі, а також що сила США полягає в різноманітності країни. Дозвіл трансгендерам служити в армії – "це краще для військових і краще для країни" і відповідає національним інтересам Сполучених Штатів.

"Сьогодні я скасував дискримінаційну заборону на службу трансгендерів в армії. Все просто: Америка безпечніша, коли кожен, хто має право служити, може робити це відкрито та з гордістю", – написав у Twitter Байден.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, що резонансне рішення Дональда Трампа про заборону військової служби для трансгендерів було прийнято в 2017 році. Тоді він це пояснював "величезними медичними витратами". Йдеться про гормональну терапію та операції зі зміни статі, які оплачує держава для військовослужбовців-трансгендерів.

Реклама

Також ми писали, що американським ЗМІ стало відомо, чи збирається Байден перезапускати американсько-російські відносини, як це робили всі його попередники.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

США дискримінація лгбт трансгендер Джо Байден армія США трансгендерність

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Яценюк: Байден допоможе Україні проти Росії, але є умова
Яценюк: Байден допоможе Україні проти Росії, але є умоваПолітика
Росіє, увага! Якою буде політика Байдена проти Путіна
Росіє, увага! Якою буде політика Байдена проти ПутінаПолітика
Інавгурація Джо Байдена: всі подробиці
Інавгурація Джо Байдена: всі подробиціСША
У США понад 10 млн осіб вакцинувалися проти COVID-19
У США понад 10 млн осіб вакцинувалися проти COVID-19США
Новий голос Америки: що говорив Джо Байден про Україну, Росію та окупацію Криму
Новий голос Америки: що говорив Джо Байден про Україну, Росію та окупацію КримуСША
Спалах алергії через Moderna в Каліфорнії: вакцину заборонили
Спалах алергії через Moderna в Каліфорнії: вакцину заборонилиСША

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти