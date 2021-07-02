У Байдена продолжают унижать Эрдогана – Турция использует детей для войны

США опять сделали выпад в адрес Анкары – страну-члена НАТО впервые внесли в список стран, причастных к использованию детей в военных конфликтах

Поддерживаемые Турцией сирийские повстанцы используют детей на войне против Асада. Фото: коллаж "Сегодня"

США внесли Турцию в список стран, причастных к использованию детей-солдат в военных конфликтах – на страну-члена НАТО впервые навесили подобный ярлык.

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Об этом сообщает Reuters.

В докладе "Торговля людьми в 2021 году", который был опубликован Госдепартаментом 1 июля, говорится, что Турция оказывает "ощутимую поддержку" повстанческой дивизии "Султан Мурад" в Сирии, которая, по данным американской разведки, вербует и использует детей в войне с силами президента Башара Асада.

Это может еще больше усложнить и без того напряженные отношения между Анкарой и Вашингтоном, хотя турецкие власти на такой выпад Белого дома пока что не отреагировали.

Кроме того, во время брифинга, представитель Госдепа упомянул и войну в Ливии, где Турция тоже может быть причастна к использованию детей-солдат.

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Вашингтон надеется на сотрудничество с Анкарой по этой проблеме для ее решения.

Журналисты отмечают, что, помимо собственных вооруженных сил, Турция широко поддерживает курдских ополченцев и другие группировки сирийской оппозиции. Некоторые из них правозащитники и ООН обвиняли в неизбирательных нападениях на мирных жителей, похищениях и грабежах.

Однако в Турции отрицают подобные обвинения.

Напомним, что в апреле президент США Джо Байден признал геноцид армян в Османской империи в 1915 году, чем обрушил на себя критику Анкары.

О чем еще говорят в Украине и мире 2 июля, смотрите в видеосюжете: