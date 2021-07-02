У Байдена продовжують принижувати Ердогана – Туреччина використовує дітей для війни

США знову зробили випад на адресу Анкари – країну-члена НАТО вперше внесли в список країн, причетних до використання дітей у військових конфліктах

Сирійські повстанці, яких підтримує Туреччина, використовують дітей на війні проти Асада. Фото: колаж "Сьогодні"

США внесли Туреччину до списку країн, причетних до використання дітей-солдатів у військових конфліктах – на країну-члена НАТО вперше навісили такий ярлик.

Реклама

Про це повідомляє Reuters.

У доповіді "Торгівля людьми в 2021 році", який був опублікований Держдепартаментом 1 липня, йдеться, що Туреччина надає "відчутну підтримку" повстанській дивізії "Султан Мурад" в Сирії, яка, за даними американської розвідки, вербує і використовує дітей у війні з силами президента Башара Асада.

Це може ще більше ускладнити і без того напружені відносини між Анкарою і Вашингтоном, хоча турецька влада на такий випад Білого дому поки що не відреагувала.

Крім того, під час брифінгу, представник Держдепу згадав і війну в Лівії, де Туреччина теж може бути причетна до використання дітей-солдатів.

Реклама

Вашингтон сподівається на співпрацю з Анкарою щодо цієї проблеми задля її вирішення.

Журналісти зазначають, що, крім власних збройних сил, Туреччина широко підтримує курдських ополченців і інші угруповання сирійської опозиції. Деякі з них правозахисники і ООН звинувачували в невибіркових нападах на мирних жителів, викраденнях і грабежах.

Однак в Туреччині заперечують подібні звинувачення.

Нагадаємо, що в квітні президент США Джо Байден визнав геноцид вірмен в Османській імперії в 1915 році, чим обрушив на себе критику Анкари.

Про що ще говорять в Україні та світі 2 липня, дивіться у відеосюжеті: