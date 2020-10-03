Глава избирательного штаба Трампа заразился коронавирусом

Вслед за президентом США Дональдом Трампом, который накануне заявил, что заразился коронавирусом, COVID-19 обнаружили у главы его предвыборного штаба Билла Степьена.
Об этом 3 октября сообщило Fox News.
Степьен получил позитивные результаты теста на коронавирус и продолжит работать удаленно, однако мероприятия в рамках предвыборной кампании теперь будут отложены или пройдут в онлайн-формате.
При этом болезнь пока что слабо проявилась – у мужчины проявились "слабые симптомы, похожие на грипп".
Стоит отметить, что Степьен сопровождал Трампа в Кливленде, где тот участвовал в первых президентских дебатах с демократом Джо Байденом и находился в непосредственной близости от советницы президента Хоуп Хикс, у которой тоже ранее подтвердили COVID-19.
Кроме того, он вместе экс-советником Белого дома Келлиэн Конуэй принимал участие в подготовительной сессии дебатов. 2 октября она сообщила, что тоже заболела.
Напомним, что из-за коронавируса Трампа госпитализировали в военный госпиталь имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. У него наблюдаются слабые симптомы болезни.
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