Глава избирательного штаба Трампа заразился коронавирусом

Вслед за президентом США Дональдом Трампом, который накануне заявил, что заразился коронавирусом, COVID-19 обнаружили у главы его предвыборного штаба Билла Степьена.

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Об этом 3 октября сообщило Fox News.

Степьен получил позитивные результаты теста на коронавирус и продолжит работать удаленно, однако мероприятия в рамках предвыборной кампании теперь будут отложены или пройдут в онлайн-формате.

При этом болезнь пока что слабо проявилась – у мужчины проявились "слабые симптомы, похожие на грипп".

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Стоит отметить, что Степьен сопровождал Трампа в Кливленде, где тот участвовал в первых президентских дебатах с демократом Джо Байденом и находился в непосредственной близости от советницы президента Хоуп Хикс, у которой тоже ранее подтвердили COVID-19.

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Кроме того, он вместе экс-советником Белого дома Келлиэн Конуэй принимал участие в подготовительной сессии дебатов. 2 октября она сообщила, что тоже заболела.

Напомним, что из-за коронавируса Трампа госпитализировали в военный госпиталь имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. У него наблюдаются слабые симптомы болезни.

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