У Пентагона открыли стрельбу, есть погибший. Здание заблокировали – СМИ

Выстрелы якобы звучали у платформы скоростных автобусов, находящейся неподалеку от Минобороны

На место стянули силовиков. Коллаж "Сегодня"

В США Пентагон заблокировали из-за действий полиции. ЧП случилось возле транзитного центра, СМИ пишут о стрельбе с погибшим.

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Об этом сообщили в Центре транзитных перевозок Пентагона.

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Жителей просят избегать этой местности. Поезда проходят там без остановки, военный объект закрыт из-за "деятельности полиции".

В Telegram-канале Mash написали, что у здания открыли стрельбу. Выстрелы звучали у платформы скоростных автобусов, находящейся неподалеку. Силовики якобы заявили, что угроза ликвидирована.

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По предварительной информации, погиб один человек. На видео видно, что сейчас на месте находятся полицейские, спасатели и медики.

Напомним, в Вашингтоне мужчина устроил стрельбу недалеко от Белого дома. В результате пострадали два человека.

Кроме того, в городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) один из участников вечеринки открыл стрельбу – шесть человек скончались на месте.

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