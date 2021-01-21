Убрал напоминания о Трампе: Байден провел перестановку в Овальном кабинете

Не прошло и двух суток после инаугурации 46-го президента США Джо Байдена, как в Овальном кабинете произошли существенные перестановки.
Как сообщает The Guardian, из главной рабочей зоны президента в Белом доме исчезли многие напоминания о предшественнике Байдена, Дональде Трампе.
В частности, портрет 7-го президента Эндрю Джексона, который инициировал насильственное переселение и этнические чистки индейцев, заменили портретом одного из отцов-основателей Бенджамина Франклина.
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Напротив будет висеть портрет Франклина Рузвельта, который был президентом США во время Второй мировой войны.
Также в кабинете повесили парные портреты политических оппонентов Томаса Джефферсона и Александра Гамильтона, которые, вопреки своим разногласиям, работали вместе.
Байден распорядился вернуть в помещение знаменитую картину Чайлда Фредерика Хассама "Авеню в дождь", которая украшала Овальный кабинет во время президентства Барака Обамы и Билла Клинтона.
Помимо того, на комоде и других поверхностях появились различные скульптуры. В частности, борцов за права темнокожего населения Мартина Лютера Кинга-младшего, Розы Паркс и Роберта Кеннеди, латиноамериканского активиста Сезара Чавеса, бывшей первой леди и общественной деятельницы Элеоноры Рузвельт, а также скульптура индейца из племени апачей чирикауа на коне.
Также Байден заменил ковер, шторы, обои, а также добавил на комод позади своего кресла семейные фотографии в рамках. Если присмотреться, на снимках можно увидеть его покойного сына Бо Байдена.
На рабочем столе появилась кружка, набор блюдец и коробка с ручками. Как известно, чаю и кофе Трамп предпочитал кока-колу, а ручкам – черные маркеры.
Можно заметить, что теперь из кабинета исчезли флаги военных подразделений США и коллекция памятных монет экс-президента.
Едва ли не единственным атрибутом, который Байден решил не менять после Трампа, оказался стол "Резолют", который достался тому "в наследство" от президента Барака Обамы.
Напомним, что перед тем, как покинуть Белый дом предыдущая первая леди Мелания Трамп рассказала, как преобразила администрацию за четыре года.
А о том, как она украшала Белый дом к Рождеству, смотрите в видеосюжете:
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