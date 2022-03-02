Удар по российским банкам: American Express присоединяется к санкциям

Генеральный директор компании заявил, что потрясен событиями в Украине

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American Express присоединяется к списку крупных транснациональных компаний, разрывающих отношения с Российской Федерацией из-за ее вторжения в Украину.

Об этом заявил председатель правления и генеральный директор American Express Стивен Скуери, сообщает Yahoo Finance.

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Заявление Скуери

"С самого начала этого кризиса мы соблюдали американские и международные санкции, что привело к прекращению отношений с банками-партнерами в России, и мы будем продолжать соблюдать все соответствующие законы по мере развития ситуации", – заявил он.

Стивен Скуери отметил также, что потрясен событиями в Украине:

"Как и многие из вас, я потрясен и опечален кризисом, разворачивающимся в Украине, и признаю, что некоторые из наших коллег, клиентов, членов их семей и близких пострадали от разрушительных человеческих страданий, свидетелями которых мы стали".

Как отмечается, в свете санкций против РФ транснациональные компании, такие как Mastercard, Visa и BlackRock, стремились дистанцироваться от ведения бизнеса в России.

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Санкции от BMW для РФ

Концерн BMW останавливает производство своих автомобилей на калининградском заводе "Автотор". Также прекращаются поставки машин на российский рынок.

"В связи с текущей геополитической ситуацией мы остановим наше местное производство и экспорт на российский рынок до дальнейшего уведомления", — заявили в концерне.

Кроме этого, в BMW не исключают остановку производства и на других заводах компании из-за сбоя цепочек поставок и закрытия ряда поставщиков в Украине.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете российским самолетам находиться в воздушном пространство США. Поскольку в России живут граждане Штатов, официальные лица готовят план, как им покинуть страну.

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