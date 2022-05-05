Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Арест Шария ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости США

Удавка для России: США займутся выкачкой "мозгов", а Франция – подключением Индии к санкциям

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 мая, 12:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Что попадет под следующие санкции против страны-агрессора
В этой войне у Байдена своя задача, у Макрона - своя / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
В этой войне у Байдена своя задача, у Макрона - своя / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Западные политики всесторонне подходят к затягиванию удавки на шее России, максимум-цель которой смена правящего режима в этой стране. На данный момент помимо желания лишить ее рынка сбыта нефти и газа (а нефтегазовые доходы дают больше трети всех доходов в российскую бюджетную систему), на Западе думают, как оставить агрессора без ценных рабочих ресурсов.

Сайт "Сегодня" рассмотрел, какие еще сюрпризы стоит ожидать Москве.

Реклама

Борьба за умы

Как сообщает американский телеканал CNN,президент США Джозеф Байден попросил Конгресс внести изменения в Закон об иммиграции и гражданстве, чтобы облегчить получение виз на работу в стране высокообразованным россиянам. В случае принятия поправки, обновленный закон позволит россиянам с магистерской или докторской степенью в области науки, технологии, инженерии и математики, подавать заявление на получение визы без наличия работодателя в США.

Вашингтон интересуют специалисты в таких областях:

  • аэродинамика гиперзвуковых скоростей,
  • передовые технологии атомной энергетики,
  • современные технологии ракетных двигателей,
  • направленная энергия,
  • искусственный интеллект,
  • кибербезопасность,
  • космические технологии и системы.

Отмечается, что закон "поможет США привлечь и удержать российские STEM таланты и уменьшить инновационный потенциал России, принося пользу нацбезопасности США".

Реклама

Еще не конец

После того, как 4 мая Евросоюз и Великобритания объявили о дополнительных санкциях в отношении России, Байден заявил, что и его страна готова продолжить давить на российскую экономику.

"Мы всегда открыты для дополнительных санкций. На этой неделе я поговорю с членами G7 о том, что мы собираемся делать или не делать", — ответил хозяин Белого дома журналистам на брифинге.

В Евросоюзе также готовы двигаться дальше, потому что до России так и не дошло, что необходимо сделать, чтобы остановить санкционный маховик.

По данным агентство Bloomberg, Евросоюз добавит к шестому пакету санкций запрет на сделки с недвижимостью с гражданами России, резидентами и организациями из РФ. Предложение Еврокомиссии предусматривает запрет на продажу или передачу "прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории стран ЕС, или паев в коллективных инвестиционных фондах, предоставляющих доступ к такому недвижимому имуществу". Правда, запрет не коснется россиян, имеющих гражданство или вид на жительство в какой-либо из стран ЕС или в Швейцарии.

Реклама

Свои санкции разрабатывает и Канада. На этапе второго чтения в Палате общин и третьего – в Сенате Канады находятся два законопроекта, которые позволят передавать замороженные активы РФ на нужды пострадавших от ее действий стран и их граждан.

В одном из документов сказано: "разрешено выделение конфискованных средств на восстановление иностранного государства, пострадавшего от серьезного нарушения международного мира и безопасности; восстановление международного мира и безопасности; компенсации жертвам серьезного нарушения международного мира и безопасности, грубых и систематических нарушений прав человека или актов серьезной коррупции...".

Индия в засаде

Ряд американских экспертов отмечают, что без азиатских санкций не удастся быстро обрушить российскую экономику. А азиатские страны не спешат отказываться от выгодных контрактов с Россией, которая вынуждена сбрасывать цены на свои товары, чтобы хоть что-то продать.

Например, в день объявления о еще окончательно не принятом ЕС нефтяном эмбарго американская газета The Economic Times сообщила, что Индия ищет возможности закупать российскую нефть по цене ниже 70 долларов за баррель. При этом рыночная цена сегодня 105-107 долларов за баррель в зависимости от марки нефти.

Собеседники издания отмечают, что если Россия согласится на такие цены, индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы могут получать около 15 млн баррелей в месяц – 10% от общего объема импорта.

Сорвать эту сделку и переманить на сторону ЕС Индию в эти дни пытается президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон уверен, что ему удастся подключить Индию к компании против России / Фото Reuters
Макрон уверен, что ему удастся подключить Индию к компании против России / Фото Reuters

Как сообщает британское издание The Guardian, во время визита в Париж премьер-министра Индии Нарендра Моди французский лидер донес гостю все угрозы, которые несет Россия не только для Европы, но и для Азии также.

"Франция хочет помочь индийцам диверсифицировать свои поставки от российского оружия и энергоносителей. Цель не в том, чтобы оставить индийцев без выхода, а в том, чтобы предложить решения", – отмечает издание.

В частности, Нью-Дели будут "покупать" выгодными контрактами на подлодки и современные истребители, что Россия дать не может.

Ответ Москвы

Вместо того, чтобы прекратить военные действия и таким образом остановить введение очередных санкций в Кремле штампуют свои. Так в ответ на 6-й пакет санкций от ЕС Россия отменила безвизовый въезд для обладателей диппаспортов практически всех европейских стран.

Согласно сообщению МИД России, безвизового режима лишились дипломаты, а также упрощенного оформления виз – члены официальных делегаций, правительств, парламентов, судебных органов и журналистов из ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Ситуация с санкциями

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Дипломатический фронт
Діпломатичний фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 5 мая
1
Личный состав 24 700
Личный состав
2
Самолеты 196
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 1092
Танки
5
ББМ 2651
ББМ
6
Артиллерия 499
Артиллерия
7
Средства ПВО 83
Средства ПВО
8
РСЗО 169
РСЗО
9
БПЛА 321
БПЛА
10
Корабли/катера 10
Корабли/катера
11
Транспорт 1007
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Журналист-воин... Александр Махов – военкорр, добровольцем ушедший на фронт. Много лет работал на каналах «Украина» и «Украина 24» и освещал события на передовой. Был единственным журналистом на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. В перерыве между работой на фронте побывал в Антарктиде… Погиб от обстрелов оккупантов как воин ВСУ.

История героя
Непокоренные
Нильс Абрахамсон - гражданин Швеции, организатор волонтерской организации Ambulans Ukraina Donation. Продал свою парусную яхту, чтобы купить автомобили скорой помощи для Украины. За рулем одной из них он сам приехал в Тростянец - город, рядом с которым шли ожесточенные бои с оккупантами (Сумская обл.). Это спасло жизни сотням украинцев.
История героя
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

39487.46

Bitcoin Cash (BCH)

298.74

Binance Coin (BNB)

399.03

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum Classic (ETC)

31.07

Litecoin (LTC)

104.95

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
37,84
36,04
40,65
30,98
-
36,09
40,65
30,37
-
36,00
40,59
30,00
-
-
42,68
-
-
36,04
40,65
30,97
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
-
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,80 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Education Ua
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.8

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять