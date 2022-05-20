В Пентагоне впервые с начала войны поговорили с начальником Генштаба РФ Герасимовым – что обсудили

Конкретные детали разговора будут храниться в тайне

Марк Милли поговорил с Валерием Герасимовым. Фото: коллаж "Сегодня"

Высший военный офицер США генерал Марк Милли провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба России Валерием Герасимовым. Это был первый разговор между ними после вторжения РФ в Украину. Военачальники обсудили ряд проблем, связанных с безопасностью, и договорились держать линии связи открытыми.

Об этом сообщает Reuters.

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"В соответствии с прошлой практикой, конкретные детали их разговора будут храниться в тайне", — заявил представитель Милли.

В отчете военных США не упоминаются какие-либо конкретные вопросы, которые обсуждались.

РосСМИ начали писать, что военачальники обсудили вопросы, представляющие "взаимный интерес", в том числе по Украине.

Глава Пентагона впервые с начала войны поговорил с Шойгу и сделал важное заявление

Глава Минобороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу. Они поговорили впервые с начала масштабного вторжения РФ в Украину. Остин призвал прекратить огонь на территории нашей страны. Об этом сообщили в Пентагоне, передает Reuters.

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В пятницу, 13 мая, министр обороны США Ллойд Остин поговорил с Сергеем Шойгу и призвал к немедленному прекращению огня в Украине.

Кроме того, Остин подчеркнул важность сохранения линий связи.

Отмечается, что это был первый разговор Остина с Шойгу с 18 февраля.

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