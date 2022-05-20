У Пентагоні вперше з початку війни поговорили з начальником Генштабу РФ Герасимовим – що обговорили

Конкретні деталі розмови зберігатимуться в таємниці

Марк Міллі поговорив із Валерієм Герасимовим. Фото: колаж "Сьогодні"

Вищий військовий офіцер США генерал Марк Міллі провів телефонну розмову з начальником Генерального штабу Росії Валерієм Герасимовим. Це була перша розмова між ними після вторгнення РФ до України. Воєначальники обговорили низку проблем, пов'язаних із безпекою, та домовилися тримати лінії зв'язку відкритими.

Про це повідомляє Reuters.

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"Відповідно до минулої практики, конкретні деталі їхньої розмови зберігатимуться в таємниці", — заявив представник Міллі.

У звіті військових США не згадується жодних конкретних питань, які обговорювалися.

РосЗМІ почали писати, що воєначальники обговорили питання, що становлять "взаємний інтерес", зокрема щодо України.

Глава Пентагону вперше з початку війни поговорив із Шойгу і зробив важливу заяву

Глава Міноборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову із міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Вони поговорили вперше від початку масштабного вторгнення РФ до України. Остін закликав припинити вогонь на території нашої країни. Про це повідомили у Пентагоні, передає Reuters.

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У п'ятницю, 13 травня, міністр оборони США Ллойд Остін поговорив із Сергієм Шойгу та закликав до негайного припинення вогню в Україні.

Крім того, Остін наголосив на важливості збереження ліній зв'язку.

Зазначається, що це була перша розмова Остіна з Шойгу з 18 лютого.

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