Рейтинг опубликовал Центр по контролю и профилактике заболеваний в США

Главной медицинской новостью 2020 года в Соединенных Штатах стала не пандемия COVID-19, а статья о распространении малярийных комаров Anopheles stephensi.

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Рейтинг из 5 самых значимых медицинских новостей опубликовал Центр по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC).

В статье, которая получила первое место, говорится, что малярийные комары Anopheles stephensi являются одними из самых смертоносных животных на планете. И они начали прокладывать путь из родной для себя Южной Азии в Восточную Африку.

Сначала этих насекомых заметили в Джибути, затем в соседней Эфиопии (2016 год), Судане (2019 год) и Сомали (2019 год).

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В тренде В США назвали главную медицинскую новость 2020: не коронавирус

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ТОП-5 главных медицинских новостей года по версии CDC:

Распространение малярийных комаров Anopheles stephensi. Значительные успехи Южной Африки в диагностике и лечении ВИЧ. Ответ CDC на пандемию COVID-19. Распространение туберкулеза в Намибии. Партнерство правительства США, CDC с Угандой для борьбы с пандемией COVID-19.

В ведомстве указали, что это были самые просматриваемые новости от CDC в 2020 году.

Ранее сообщалось, что коронавирус в США убил уже более 350 тысяч человек.

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