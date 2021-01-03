Українська
$ 28,27
34,74
  1. Мировые новости
  2. США

В США назвали главную медицинскую новость 2020: не коронавирус

3 января, 12:42

Денис Беспалов Денис Беспалов

Рейтинг опубликовал Центр по контролю и профилактике заболеваний в США

Главной медицинской новостью 2020 года в Соединенных Штатах стала не пандемия COVID-19, а статья о распространении малярийных комаров Anopheles stephensi.

Реклама

Рейтинг из 5 самых значимых медицинских новостей опубликовал Центр по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC).

В статье, которая получила первое место, говорится, что малярийные комары Anopheles stephensi являются одними из самых смертоносных животных на планете. И они начали прокладывать путь из родной для себя Южной Азии в Восточную Африку.

Сначала этих насекомых заметили в Джибути, затем в соседней Эфиопии (2016 год), Судане (2019 год) и Сомали (2019 год).

Читайте также: Как COVID-19 и Эбола: ученые зафиксировали новую смертельную болезнь

В тренде
В США назвали главную медицинскую новость 2020: не коронавирус
Реклама

ТОП-5 главных медицинских новостей года по версии CDC:

  1. Распространение малярийных комаров Anopheles stephensi.
  2. Значительные успехи Южной Африки в диагностике и лечении ВИЧ.
  3. Ответ CDC на пандемию COVID-19.
  4. Распространение туберкулеза в Намибии.
  5. Партнерство правительства США, CDC с Угандой для борьбы с пандемией COVID-19.

В ведомстве указали, что это были самые просматриваемые новости от CDC в 2020 году.

Ранее сообщалось, что коронавирус в США убил уже более 350 тысяч человек.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США малярия коронавирус комар
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Меж двух огней торговой войны: Китай и США делят Украину. Кто выигрывает?
Меж двух огней торговой войны: Китай и США делят Украину. Кто выигрывает?Украина
Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в мире
Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в миреЭкономика
Трамп не сдается: республиканцы попытаются оспорить в Конгрессе итоги голосования Коллегии выборщиков
Трамп не сдается: республиканцы попытаются оспорить в Конгрессе итоги голосования Коллегии выборщиковСША
Пенс просит суд США отклонить иск, требующий от него пересмотреть итоги выборов
Пенс просит суд США отклонить иск, требующий от него пересмотреть итоги выборовСША
Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)
Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)Другие страны
В США оспорят результаты выборов: Пенс стал на сторону Трампа
В США оспорят результаты выборов: Пенс стал на сторону ТрампаСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять