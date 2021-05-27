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В США одобрили новое лекарство от COVID-19

27 мая, 03:03

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Препарат разрешен для лечения COVID-19 у взрослых пациентов и подростков в возрасте от 12 лет и старше, вес которых превышает 40 кг

Лекарство от коронавируса. Коллаж "Сегодня"

Лекарство от коронавируса. Коллаж "Сегодня"

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило экстренное применение экспериментального препарата для лечения коронавируса Sotrovimab (VIR-7831) производства британской фармацевтической компании GSK и ее американского партнера Vir Biotechnology.

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Об этом говорится в сообщении на сайте FDA.

"Sotrovimab относится к классу препаратов, называемых моноклональными антителами, которые имитируют естественные антитела, которые организм вырабатывает для борьбы с инфекцией", – рассказали в регуляторе.

Новый препарат разрешен для лечения COVID-19 у взрослых пациентов и подростков в возрасте от 12 лет и старше, вес которых превышает 40 кг.

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При этом лекарство нельзя использовать для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19, которые нуждаются в кислородной терапии. Оно разрешено только для случаев легкой и средней тяжести.

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На данный момент в США уже зарегистрированы два препарата с аналогичным принципом действия. Один из них – от Regeneron Pharmaceuticals, которым лечили от коронавируса бывшего президента США Дональда Трампа.

Напомним, американская компания Pfizer работает над созданием лекарства от COVID-19 в виде таблеток, которое может быть готово уже в этом году, если испытания пройдут успешно.

Мы также сообщали, что Министерство здравоохранения Японии одобрило использование препарата от ревматоидного артрита Барицитиниб для лечения пациентов с COVID-19.

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