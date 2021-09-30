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Все разрушено. В США после урагана "Ида" люди не могут вернуться домой

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
30 сентября, 08:29
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Разрушения оказались слишком масштабные
Последствия урагана "Ида" в США. Фото: коллаж "Сегодня"
Последствия урагана "Ида" в США. Фото: коллаж "Сегодня"

В США жители штата Луизиана не могут вернуться в свои дома спустя месяц после урагана "Ида". В разрушенных домах нет электричества и воды.

Об этом сообщает АВС News.

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Сообщается, что люди до сих пор ночуют у родственников и в отелях. Некоторые дома снесло вместе с крышами.

Церкви и благотворительные организации работают, чтобы помочь людям, но разрушения настолько масштабные, что пожертвований не хватает.

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Последствия стихии

  • Почти все линии метро Нью-Йорка были остановлены поздно вечером в среду, поскольку ослабевший до шторма ураган "Ида" принес проливной дождь и угрозу внезапных наводнений и торнадо в некоторых районах северной части Средней Атлантики.
  • Власти Нью-Йорка запретили всему транспорту, кроме спасательных служб, выезжать на улицы города до 5 утра.
  • Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул в Twitter сообщила, что в городе объявлено чрезвычайное положение, чтобы помочь пострадавшим от стихии.
  • Также объявлено чрезвычайное положение в Нью-Джерси, где уровень воды в населенных пунктах достиг 8 футов (2,5 метра).
  • По данным телеканала CBS News, погибли по меньшей мере 82 человека.

Ранее мы сообщали, что мощный ураган "Ида" в США развернул течение Миссисипи.

Также напомним, на южное побережье США обрушился мощный ураган.

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