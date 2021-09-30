Все разрушено. В США после урагана "Ида" люди не могут вернуться домой

В США жители штата Луизиана не могут вернуться в свои дома спустя месяц после урагана "Ида". В разрушенных домах нет электричества и воды.
Об этом сообщает АВС News.
Сообщается, что люди до сих пор ночуют у родственников и в отелях. Некоторые дома снесло вместе с крышами.
Церкви и благотворительные организации работают, чтобы помочь людям, но разрушения настолько масштабные, что пожертвований не хватает.
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Последствия стихии
- Почти все линии метро Нью-Йорка были остановлены поздно вечером в среду, поскольку ослабевший до шторма ураган "Ида" принес проливной дождь и угрозу внезапных наводнений и торнадо в некоторых районах северной части Средней Атлантики.
- Власти Нью-Йорка запретили всему транспорту, кроме спасательных служб, выезжать на улицы города до 5 утра.
- Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул в Twitter сообщила, что в городе объявлено чрезвычайное положение, чтобы помочь пострадавшим от стихии.
- Также объявлено чрезвычайное положение в Нью-Джерси, где уровень воды в населенных пунктах достиг 8 футов (2,5 метра).
- По данным телеканала CBS News, погибли по меньшей мере 82 человека.
Ранее мы сообщали, что мощный ураган "Ида" в США развернул течение Миссисипи.
Также напомним, на южное побережье США обрушился мощный ураган.