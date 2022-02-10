В США заговорили о санкциях против РФ из-за кибератак на Украину – СМИ

Сенат США рассматривает возможность введения санкций против Российской Федерации за кибератаки на Украину.
Об этом сообщает Politico.
Председатель комитета Сената по международным отношениям Боб Менендес заявил, что законодатели также рассматривают возможность введения санкций за хакерские операции, которые Россия предприняла против Украины. Кроме того, пока неизвестно, насколько серьезной должна быть кибератака, чтобы за ней последовали санкции.
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Законодатели также настаивают на том, чтобы увеличить объем финансовой помощи Украине для предотвращения кибератак и возможности отреагировать на них.
Кроме того, член Сената по международным отношениям республиканец Роб Портман добавил, что он работает с сенатором-демократом Крисом Мерфи, чтобы включить миллионы финансирования для киберпомощи Украине в более широкое соглашение о санкциях.
Атака хакеров на Украину
- В ночь на 14 января была совершена крупнейшая за четыре года кибератака на Украину. Она "положила" ряд правительственных сайтов, а также портал государственных услуг "Дія". Злоумышленники опубликовали на сайтах заявление о масштабной утечке персональных данных украинцев.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что за кибератакой на сайты органов власти Украины стоит Россия. Организаторы нападения, по мнению секретаря СНБО, не достигли поставленной задачи.
- Кроме того, у Путина нагло открестились от кибератак на Украину.
- А заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Демедюк рассказал, кто может стоять за кибератакой на Украину, кроме Российской Федерации.