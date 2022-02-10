У США заговорили про санкції проти РФ через кібератаки на Україну – ЗМІ

Також обговорюється можливість надання додаткової допомоги Києву в галузі кібербезпеки

Президент РФ Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

Сенат США розглядає можливість запровадження санкцій проти Російської Федерації за кібератаки в Україні.

Про це повідомляє Politico.

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Голова комітету Сенату з міжнародних відносин Боб Менендес заявив, що законодавці також розглядають можливість запровадження санкцій за хакерські операції, які Росія здійснила проти України. Крім того, поки невідомо, наскільки серйозною має бути кібератака, щоб за нею були санкції.

Законодавці також наполягають на збільшенні фінансової допомоги Україні для запобігання кібератакам і можливості відреагувати на них.

Крім того, член Сенату з міжнародних відносин республіканець Роб Портман додав, що він працює з сенатором-демократом Крісом Мерфі, щоб включити мільйони фінансування для кібердопомоги Україні у ширшу угоду про санкції.

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Атака хакерів на Україну