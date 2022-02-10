У США заговорили про санкції проти РФ через кібератаки на Україну – ЗМІ

Сенат США розглядає можливість запровадження санкцій проти Російської Федерації за кібератаки в Україні.
Про це повідомляє Politico.
Голова комітету Сенату з міжнародних відносин Боб Менендес заявив, що законодавці також розглядають можливість запровадження санкцій за хакерські операції, які Росія здійснила проти України. Крім того, поки невідомо, наскільки серйозною має бути кібератака, щоб за нею були санкції.
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Законодавці також наполягають на збільшенні фінансової допомоги Україні для запобігання кібератакам і можливості відреагувати на них.
Крім того, член Сенату з міжнародних відносин республіканець Роб Портман додав, що він працює з сенатором-демократом Крісом Мерфі, щоб включити мільйони фінансування для кібердопомоги Україні у ширшу угоду про санкції.
Атака хакерів на Україну
- У ніч на 14 січня було здійснено найбільшу за чотири роки кібератаку на Україну. Вона "поклала" низку урядових сайтів, а також портал державних послуг "Дія". Зловмисники опублікували на сайтах заяву про масштабний витік персональних даних українців.
- Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що за кібератакою на сайти органів влади України стоїть Росія. Організатори нападу, на думку секретаря РНБО, не досягли поставленого завдання.
- Крім того, у Путіна нахабно відхрестилися від кібератак на Україну.
- А заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Сергій Демедюк розповів, хто може стояти за кібератакою на Україну крім Російської Федерації.