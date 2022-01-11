Все кончено! США ответили России

США и европейские союзники готовы вести диалог с Москвой, однако не видят возможности для большого компромисса с Россией по вопросу расширения НАТО.
Об этом заявила постоянный представитель США в НАТО Джулианна Смит во время интервью для американского телеканала CNN.
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"На данном этапе все союзники привержены диалогу с Россией, который пройдет завтра (заседание Совета Россия-НАТО, – ред.). Но все союзники едины в том, чтобы сообщить россиянам, что если они решат продолжить вторжение в Украину, они столкнутся с огромными последствиями со стороны НАТО, а также со стороны ЕС тоже", – отметила Смит.
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По словам постоянного представителя США в НАТО, Кремль не просто хочет получить какие-то гарантии, а предлагает изменить политику НАТО в отношение расширения. На что, естественно, Организация Североатлантического договора идти не собирается.
"На данный момент позвольте мне быть предельно ясной – никто не может заставить нас изменить политику НАТО в отношении расширения. Дверь остается открытой. Никто не имеет права захлопнуть дверь ногой. И любое решение о расширении будет по-прежнему оставаться между альянсом НАТО и соответствующей страной", – добавила Джулианна Смит.
В едином порыве
- За несколько часов до начала в Женеве (Швейцария) первого раунда переговоров между США и РФ о предоставлении России гарантий безопасности госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не ожидает никаких прорывов на этом направлении.
- Одновременно в Вашингтоне ищут варианты, как без статуса "член НАТО" оказывать Украине поддержку на уровне полноправных участников Альянса. Группа конгрессменов США разработала законопроект, который позволяет существенно увеличить финансирование военной помощи летального характера Украине. В случае его одобрения Украина получит статус "НАТО-плюс".
- На сегодня Киев уверен, что в этой дипломатической войне Кремль уже проиграл. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ходе переговоров в Женеве России дали понять, что у нее нет права голоса в вопросе членства Украины в НАТО.
- В итоге, Москва пока в печали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят существенного повода для оптимизма после переговоров России и США по предоставлению им гарантий безопасности, а по сути в лишении Украины, Молдовы и Грузии права вступить в НАТО.
- При этом в Белом доме прекрасно отдают себе отчет, что Россия не снизила градус напряжения на границах Украины, а значит рано пока говорить о каких-либо уступках Кремлю во время переговоров по гарантиям безопасности.