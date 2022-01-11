Все кончено! США ответили России

Представитель США в НАТО попросила Кремль не захлопывать двери ногой перед носом Украины

Не все имеют право хлопать дверью НАТО / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

США и европейские союзники готовы вести диалог с Москвой, однако не видят возможности для большого компромисса с Россией по вопросу расширения НАТО.

Об этом заявила постоянный представитель США в НАТО Джулианна Смит во время интервью для американского телеканала CNN.

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"На данном этапе все союзники привержены диалогу с Россией, который пройдет завтра (заседание Совета Россия-НАТО, – ред.). Но все союзники едины в том, чтобы сообщить россиянам, что если они решат продолжить вторжение в Украину, они столкнутся с огромными последствиями со стороны НАТО, а также со стороны ЕС тоже", – отметила Смит.

По словам постоянного представителя США в НАТО, Кремль не просто хочет получить какие-то гарантии, а предлагает изменить политику НАТО в отношение расширения. На что, естественно, Организация Североатлантического договора идти не собирается.

"На данный момент позвольте мне быть предельно ясной – никто не может заставить нас изменить политику НАТО в отношении расширения. Дверь остается открытой. Никто не имеет права захлопнуть дверь ногой. И любое решение о расширении будет по-прежнему оставаться между альянсом НАТО и соответствующей страной", – добавила Джулианна Смит.

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