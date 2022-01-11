Все скінчено! США відповіли Росії

США та європейські союзники готові вести діалог із Москвою, проте не бачать можливості для великого компромісу з Росією по питанню розширення НАТО.
Про це заявила постійний представник США у НАТО Джуліанна Сміт під час інтерв'ю для американського телеканалу CNN .
Заява
"На даному етапі всі союзники прихильні до діалогу із Росією, який пройде завтра (засідання Ради Росія-НАТО, – Ред.). Але всі союзники єдині в тому, щоб повідомити росіянам, що якщо вони вирішать продовжити вторгнення в Україну, вони зіткнуться з величезними наслідками з боку НАТО, а також ЄС", – зауважила Сміт.
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За словами постійного представника США в НАТО, Кремль не просто хоче отримати якісь гарантії, а пропонує змінити політику НАТО стосовно розширення. На що, звичайно, Організація Північноатлантичного договору йти не збирається.
"Дозвольте мені бути гранично ясною – ніхто не може змусити нас змінити політику НАТО стосовно розширення. Двері залишаються відчиненими. Ніхто не має права зачинити двері ногою. І будь-яке рішення про розширення, як і раніше, залишатиметься між альянсом НАТО та відповідною країною ", – додала Джуліанна Сміт.
У єдиному пориві
- За кілька годин до початку у Женеві (Швейцарія) першого раунду переговорів між США та РФ про надання Росії гарантій безпеки держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що не очікує жодних проривів на цьому напрямку.
- Водночас, у Вашингтоні шукають варіанти, як без статусу "член НАТО" надавати Україні підтримку на рівні повноправних учасників Альянсу. Група конгресменів США розробила законопроєкт, що дозволяє суттєво збільшити фінансування військової допомоги летального характеру Україні. У разі його схвалення Україна набуде статусу "НАТО-плюс".
- На сьогодні Київ упевнений, що у цій дипломатичній війні Кремль уже програв. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що під час переговорів у Женеві Росії дали зрозуміти, що вона не має права голосу у питанні членства України в НАТО.
- В підсумку, Москва поки що в смутку. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не бачать істотного приводу для оптимізму після переговорів Росії та США щодо надання їм гарантій безпеки, а по суті у позбавленні України, Молдови та Грузії права вступити до НАТО.
- При цьому в Білому домі чудово усвідомлюють, що Росія не знизила градус напруги на кордонах України, а значить рано поки що говорити про будь-які поступках Кремлю під час переговорів щодо гарантій безпеки.