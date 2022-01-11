Все скінчено! США відповіли Росії

Представник США в НАТО попросила Кремль не зачиняти двері ногою перед носом України

Не всі мають право грюкати дверима НАТО / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

США та європейські союзники готові вести діалог із Москвою, проте не бачать можливості для великого компромісу з Росією по питанню розширення НАТО.

Про це заявила постійний представник США у НАТО Джуліанна Сміт під час інтерв'ю для американського телеканалу CNN .

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"На даному етапі всі союзники прихильні до діалогу із Росією, який пройде завтра (засідання Ради Росія-НАТО, – Ред.). Але всі союзники єдині в тому, щоб повідомити росіянам, що якщо вони вирішать продовжити вторгнення в Україну, вони зіткнуться з величезними наслідками з боку НАТО, а також ЄС", – зауважила Сміт.

За словами постійного представника США в НАТО, Кремль не просто хоче отримати якісь гарантії, а пропонує змінити політику НАТО стосовно розширення. На що, звичайно, Організація Північноатлантичного договору йти не збирається.

"Дозвольте мені бути гранично ясною – ніхто не може змусити нас змінити політику НАТО стосовно розширення. Двері залишаються відчиненими. Ніхто не має права зачинити двері ногою. І будь-яке рішення про розширення, як і раніше, залишатиметься між альянсом НАТО та відповідною країною ", – додала Джуліанна Сміт.

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