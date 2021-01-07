Українська
$ 28,4
34,85
  1. Мировые новости
  2. США

"Вся вина лежит на президенте": помощник Трампа о протестах в США

7 января, 02:38

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Белый дом знал о протестах заранее

Нынешний помощник Трампа в Белом доме рассказал, что многие из его коллег работали удаленно перед ожидаемыми протестами и, как бывшие коллеги, возлагают вину на президента Трампа.

Реклама

Об этом сообщает CNN.

Помощник сказал, что не планирует возвращаться к работе завтра, и еще не решил, уйти в отставку или продержаться следующие две недели до инаугурации избранного президента Джо Байдена.

"Я еще не принял решения. Проблема в том, что если я уйду в отставку, это будет выглядеть неискренне – вы были готовы остаться здесь на четыре года, но вот что вы сделали?" – сказал помощник.

В тренде
"Симпсоны" давно "предсказали" Майдан в США: до Армагеддона осталось 13 дней

Ранее президент США Дональд Трамп продолжает считать себя победителем ноябрьских президентских выборов и поэтому никогда не признает поражения.

Реклама

Отметим, вице-президент США Майкл Пенс отреагировал на просьбу Дональда Трампа пересмотреть на заседании Конгресса итоги президентских выборов, на которых должен победить демократ Джо Байден.

Все подробности в спецтеме Майдан в США

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США Дональд Трамп выборы в США
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В США оспорят результаты выборов: Пенс стал на сторону Трампа
В США оспорят результаты выборов: Пенс стал на сторону ТрампаСША
Пенс просит суд США отклонить иск, требующий от него пересмотреть итоги выборов
Пенс просит суд США отклонить иск, требующий от него пересмотреть итоги выборовСША
Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в мире
Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в миреЭкономика
Трамп не сдается: республиканцы попытаются оспорить в Конгрессе итоги голосования Коллегии выборщиков
Трамп не сдается: республиканцы попытаются оспорить в Конгрессе итоги голосования Коллегии выборщиковСША
"Он вернет Крым Украине": экстравагантный боксер высказал неожиданную версиюБокс
Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)
Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять