"Вся вина лежит на президенте": помощник Трампа о протестах в США

Нынешний помощник Трампа в Белом доме рассказал, что многие из его коллег работали удаленно перед ожидаемыми протестами и, как бывшие коллеги, возлагают вину на президента Трампа.

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Об этом сообщает CNN.

Помощник сказал, что не планирует возвращаться к работе завтра, и еще не решил, уйти в отставку или продержаться следующие две недели до инаугурации избранного президента Джо Байдена.

"Я еще не принял решения. Проблема в том, что если я уйду в отставку, это будет выглядеть неискренне – вы были готовы остаться здесь на четыре года, но вот что вы сделали?" – сказал помощник.

Ранее президент США Дональд Трамп продолжает считать себя победителем ноябрьских президентских выборов и поэтому никогда не признает поражения.

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Отметим, вице-президент США Майкл Пенс отреагировал на просьбу Дональда Трампа пересмотреть на заседании Конгресса итоги президентских выборов, на которых должен победить демократ Джо Байден.

Все подробности в спецтеме Майдан в США

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