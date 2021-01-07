"Вся провина лежить на президенті": помічник Трампа про протести в США

Нинішній помічник Трампа в Білому домі розповів, що багато хто з його колег працювали віддалено перед очікуваними протестами і, як колишні колеги, покладають вину на президента Трампа.

Реклама

Про це повідомляє CNN.

Помічник сказав, що не планує повертатися до роботи завтра, і ще не вирішив, піти у відставку або протриматися наступні два тижні до інавгурації обраного президента Джо Байдена.

"Я ще не ухвалив рішення. Проблема в тому, що якщо я піду у відставку, це буде виглядати нещиро – ви були готові залишитися тут на чотири роки, але ось що ви зробили?" – сказав помічник.

Раніше президент США Дональд Трамп продовжує вважати себе переможцем листопадових президентських виборів і тому ніколи не визнає поразки.

Реклама

Відзначимо, віце-президент США Майкл Пенс відреагував на прохання Дональда Трампа переглянути на засіданні Конгресу підсумки президентських виборів, на яких повинен перемогти демократ Джо Байден.

Всі подробиці в спецтемі Майдан в США

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама