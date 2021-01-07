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"Вы не победили": Пенс жестко обратился к сторонникам Трампа

7 января, 03:45

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

По словам Пенса, побеждает всегда свобода

Вице-президент Майкл Пенс возобновил заседание, чтобы подтвердить победу Джо Байдена после жестоких беспорядков в Капитолии США.

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Об этом сообщает CNN.

"Сегодня мы защищали наш Капитолий. Мы всегда будем благодарны. Мужчинам и женщинам, которые остались на своем посту, чтобы защитить это историческое место", – сказал Пенс.

По его словам, насилие никогда не побеждает.

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"Те, кто сегодня устроил хаос в нашем Капитолии, вы не победили. Насилие никогда не побеждает. Побеждает свобода. Это все еще дом народа. Когда мы снова соберемся в этом зале, мир снова станет свидетелем стойкости и силы нашей демократии", – добавил Пенс.

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Напомним, президент США Дональд Трамп продолжает считать себя победителем ноябрьских президентских выборов и поэтому никогда не признает поражения.

Отметим, вице-президент США Майкл Пенс отреагировал на просьбу Дональда Трампа пересмотреть на заседании Конгресса итоги президентских выборов, на которых должен победить демократ Джо Байден.

Все подробности в спецтеме Майдан в США

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