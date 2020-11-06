Выборы в США: более 150 тысяч бюллетеней могут признать недействительными

Почтовая служба признала, что тысячи бюллетеней не были обработаны вовремя

В США могут признать недействительными более 150 тысяч бюллетеней, которые отправили на избирательные участки не вовремя.

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Об этом сообщает The Washington Post.

Более 12 тысяч из этих бюллетеней приходятся на пять штатов, где победителя еще не назвали.

В зависимости от законов конкретного штата доставленные позднее 3 ноября бюллетени могут быть либо засчитаны, либо признаны недействительными.

К слову, ранее мы писали о том, что в США на улицы Нью-Йорка на акции протеста вышли движения "Black lives matter" и ЛГБТ-сообщества, которые выступают за честные выборы президента страны.

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Также мы писали о том, что ранее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что согласно подсчетам законных голосов он победил на выборах в США.

Отметим, Трамп потребовал не подсчитывать голоса в Мичигане. Однако в офисе генерального прокурора Даны Нессель заявили: выборы в Мичигане были проведены честно и прозрачно.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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