Выборы в США: комиссия не получила доказательств фальсификаций

Дональд Трамп ранее не раз заявлял о нарушениях на президентских выборах

Федеральная комиссия США, где на президентских выборах победил кандидат от демократов Джон Байден, пока не получила доказательств фальсификаций во время голосования в стране.

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Об этом заявила в эфире телеканала CNN член данного органа Эллен Уайнтрауб.

По ее словам, "было очень мало жалоб относительно организации выборов".

"Нет никаких свидетельств фальсификаций на выборах. Нет свидетельств подачи недействительных бюллетеней", – пояснила Уайнтрауб.

Как она отметила, "к поступавшим жалобам не прилагались доказательства фальсификаций".

Американский лидер Дональд Трамп ранее не раз заявлял о том, что на состоявшихся во вторник выборах имели место нарушения. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Победитель президентской гонки пока не определен.

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Ранее Верховный суд США постановил изъять в штате Пенсильвания бюллетени, которые пришли на избирательные участки после их закрытия 3 ноября.

Напомним, команда Трампа начала собирать доказательства нарушений на выборах.

Ранее сообщалось, что сторонники действующего президента США Дональда Трампа начали сбор средств на его судебные тяжбы в борьбе за избрание на второй срок.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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