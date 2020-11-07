Українська
$ 28,36
33,58
  1. Мировые новости
  2. США

Выборы в США: комиссия не получила доказательств фальсификаций

7 ноября, 19:10

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Дональд Трамп ранее не раз заявлял о нарушениях на президентских выборах

Федеральная комиссия США, где на президентских выборах победил кандидат от демократов Джон Байден, пока не получила доказательств фальсификаций во время голосования в стране.

Реклама

Об этом заявила в эфире телеканала CNN член данного органа Эллен Уайнтрауб.

По ее словам, "было очень мало жалоб относительно организации выборов".

"Нет никаких свидетельств фальсификаций на выборах. Нет свидетельств подачи недействительных бюллетеней", – пояснила Уайнтрауб.

Как она отметила, "к поступавшим жалобам не прилагались доказательства фальсификаций".

Американский лидер Дональд Трамп ранее не раз заявлял о том, что на состоявшихся во вторник выборах имели место нарушения. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Победитель президентской гонки пока не определен.

Реклама

Ранее Верховный суд США постановил изъять в штате Пенсильвания бюллетени, которые пришли на избирательные участки после их закрытия 3 ноября.

Напомним, команда Трампа начала собирать доказательства нарушений на выборах.

Ранее сообщалось, что сторонники действующего президента США Дональда Трампа начали сбор средств на его судебные тяжбы в борьбе за избрание на второй срок.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Дональд Трамп выборы в США Джо Байден
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сколько стоит подключение к
Сколько стоит подключение к "космическому интернету" Илона Маска: первые ценыБизнес
Кто побеждает – Байден или Трамп: результаты выборов в США (обновляется)
Кто побеждает – Байден или Трамп: результаты выборов в США (обновляется)США
Трамп или Байден: в США выбирают президента (текстовый онлайн)
Трамп или Байден: в США выбирают президента (текстовый онлайн)США
Он победил. Каким будет мир в 2025 году?
Он победил. Каким будет мир в 2025 году?Политика
Если победит Джо Байден. Три сценария для Украины
Если победит Джо Байден. Три сценария для УкраиныПолитика
Одним абзацем. Как считали голоса на выборах в США этой ночью
Одним абзацем. Как считали голоса на выборах в США этой ночьюСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять