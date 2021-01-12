За сутки более 660 тысяч новых случаев: в мире возросло число больных COVID-19

На первом месте по количеству инфицированных США

В США за последние сутки коронавирус диагностировали у более 660 тысяч человек.

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Согласно статистике, количество летальных исходов возросло более чем на 11 тысяч, превысив 1,93 млн.

Побороть коронавирусную инфекцию смогли 50 167 081 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса фиксируют в таких странах:

США – 22 540 969;

Индия – 10 466 595;

Бразилия – 8 105 790;

Россия – 3 389 733;

Великобритания – 3 127 636.

Ранее мы писали, что в Японии выявили новый штамм коронавируса – он отличается от тех, что зафиксировали в Великобритании или ЮАР.

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Напомним, 7 января в Токио ввели режим чрезвычайного положения из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Ранее мы также сообщали, что в Канаде зафиксировали первый случай заражения новым штаммом из ЮАР. А в США накануне обнаружили "свой" вариант – он распространяется на 50% быстрее, чем "базовый".

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