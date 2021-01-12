За добу понад 660 тисяч нових випадків: в світі зросло число хворих на COVID-19

На першому місці за кількістю інфікованих США

У США за останню добу коронавірус діагностували у понад 660 тисяч осіб.

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За статистикою, кількість летальних випадків зросла більш ніж на 11 тисяч, перевищивши 1,93 млн.

Побороти коронавірусну інфекцію змогли 50 167 081 людина.

Найбільшу кількість випадків коронавірусу фіксують в таких країнах:

США – 22 540 969;

Індія – 10 466 595;

Бразилія – 8 105 790;

Росія – 3 389 733;

Велика Британія – 3 127 636.

Раніше ми писали, що в Японії виявили новий штам коронавірусу - він відрізняється від тих, що зафіксували в Великобританії або ПАР.

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Нагадаємо, 7 січня в Токіо ввели режим надзвичайного стану через зростання захворюваності на коронавірус.

Раніше ми також повідомляли, що в Канаді зафіксували перший випадок зараження новим штамом з ПАР. А в США напередодні виявили "свій" варіант – він поширюється на 50% швидше, ніж "базовий".

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