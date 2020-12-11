"Человек года — 2020": журнал Time объявил основных претендентов

10 декабря Time опубликовал шорт-лист кандидатов на звание "Человек года — 2020". Редакторы издания рассматривают четырех претендентов.

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Джо Байден

Избранный президент США Джо Байден не сомневается в своей победе на выборах и уже начал представление кандидатов на руководящие должности в администрации Белого дома. Джо Байден намерен отказаться от инаугурационного парада.

Дональд Трамп

Действующий хозяин Овального кабинета продолжает пытаться оспорить результаты выборов в ряде американских штатов. Трамп утверждает, что его борьба не закончена. Недавно он заявил, что власти 18 штатов США будут добиваться отмены результатов президентских выборов в ключевых штатах страны.

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Энтони Фаучи и врачи, борющиеся с COVID-19

Главный американский инфекционист Энтони Фаучи в марте предсказал, что новый коронавирус имеет цикличный характер и "второй волны" избежать не получится.

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"Пандемия Covid-19 поставила мир на паузу. Однако люди профессий, которые нужны, — например, медицинские работники, почтовые работники, санитарные работники, транспортные работники и многие другие — они не могли позволить себе остановиться и должны были продолжать движение. Они рисковали своей жизнью и тем самым спасли бесчисленное количество жизней", — пишет Time.

"Движение за расовую справедливость"

Трагическое убийство Джорджа Флойда положило начало протестному движению не только в Америке, но и во всем мире.

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Отметим, Time выбирает "Человека года", начиная с 1927-го, обычно это один человек, но иногда и несколько, оказавших наибольшее влияние на страну и мир в течение года.

Напомним, не так давно был опубликован рейтинг самых популярных звезд в соцсетях, а теперь авторитетное издание People назвало людей года.

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