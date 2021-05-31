Звезда Давида для невакцинированных. В США владелица магазина угодила в скандал (видео)

Владелица магазина шляп в США хотела продавать нашивку в виде звезды Давида с надписью "невакцинированный"

Владелица магазина в США рекламировала очень скандальные нашивки

Скандал на всю Америку. Владелица магазина шляп решила продавать нашивки в форме звезды Давида для тех, кто не привился от COVID-19. Это знак, которым во времена Холокоста нацисты обозначали евреев.

Видео: Сегодня

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Владелица магазина шляп Джиджи Гаскинз даже устроила рекламу своему новому товару – нашивке со звездой Давида и надписью "невакцинированный".

Одна такая нашивка должна была стоить 5 долларов. Ключевые слова – "должна была". Но вместо покупателей в магазин в Нэшвилле поторопились протестующие.

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На магазин люди повесили плакат с надписью: "Нацистам не место в Нэшвилле".

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Есть реакция и представителей иудейской общины. Прививки действительно важны, говорит раввин Лори Райс. Но рекламировать их такой нашивкой – не лучшая идея.

"Использование желтой звезды или любого образа Холокоста для чего-то... наносит вред памяти о шести миллионах евреев, которых систематически убивали", - говорит Лори Райс.

Владелица не объяснила, почему пошла на такой шаг, однако рекламу нашивки удалила и извинилась.

"У меня не было намерения эксплуатировать эту идею или заработать на ней. Я прошу прощения за нечувствительность", - сказала она.

Однако бизнес Джиджи Гаскинз все же пострадал: одна из компаний – поставщиков шляп отказалась от сотрудничества с ее магазином.

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса