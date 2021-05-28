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Американка получила COVID-вакцину и стала миллионершей

28 мая, 10:04

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Эбигейл Бугенске и Джозеф Костелло победили в еженедельном розыгрыше от властей для вакцинированных жителей штата Огайо

/ Фото: Pixabay

Американка из Огайо выиграла миллионов долларов в лотерею, организованной только для вакцинированных граждан.

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Об этом сообщил в своем Twitter губернатор штата Майк ДеВайн.

Победительницей стала некая Эбигейл Бугенске из города Сильвертон. Кроме того, подросток Джозеф Костелло из Энгвуда победил в "детской" лотерее – он выиграл четыре года стипендии для обучения в колледжах штата.

Всего в лотерею разыграют пять миллионов долларов – по миллиону каждую неделю. Следующий розыгрыш состоится в следующую среду, 2 июня. Для участия в нем необходимо получить хотя бы одну дозу вакцины до 30 мая.

На данный момент в розыгрыше зарегистрированы 2,7 миллиона человек, а 100 тыс. подростков претендуют на полную четырехлетнюю стипендию в университетах Огайо.

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По словам Девайна, после объявления о проведении лотереи 12 мая темпы вакцинации в Огайо ускорились на 46-94% среди людей в возрасте от 16 до 49 лет.

Огайо был первым штатом, где провели подобную лотерею, но данную инициативу уже переняли Нью-Йорк, Мэриленд, Орегон и Колорадо. А в других штатах раздают бонусные карты для оплаты в ресторанах, абонементы на проезд и просто наличные деньги.

Напомним, что США лидируют в мире по количеству вакцинированных от коронавируса. Еще 18 апреля эта страна перешагнула отметку в 200 млн человек, принявших хотя бы одну дозу вакцины.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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