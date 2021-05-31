Зірка Давида для невакцинованих. У США власниця магазину потрапила у скандал (відео)

Власниця магазину капелюхів у США хотіла продавати нашивку у вигляді зірки Давида з написом "невакцинований"

Скандал на всю Америку. Власниця магазину капелюхів вирішила продавати нашивки у формі зірки Давида для тих, хто не отримав щеплення від COVID-19. Таким за часів Голокосту нацисти позначали євреїв.

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Власниця магазину капелюхів Джіджі Гаскінз навіть влаштувала рекламу свого нового товару – нашивки із зіркою Давида і написом "невакцинований".

Одна така нашивка мала коштувати 5 доларів. Ключові слова – "мала коштувати". Але замість покупців у магазин у Нешвіллі поквапилися протестувальники.

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На магазин протестувальники повісили плакат з написом: "Нацистам не місце в Нешвіллі".

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Є реакція і представників юдейської громади. Щеплення дійсно важливі, каже рабин Лорі Райс. Але рекламувати їх такої нашивкою – не найкраща ідея.

"Використання жовтої зірки або будь-якого образу Голокосту для чогось... завдає шкоди пам'яті про шість мільйонів євреїв, яких систематично вбивали", – каже Лорі Райс.

Власниця не пояснила, чому пішла на такий крок, однак рекламу нашивки видалила і вибачилася.

"У мене не було наміру експлуатувати цю ідею або заробити на ній. Я прошу пробачення за нечутливість", – сказала вона.

Однак бізнес Джіджі Гаскінз все ж постраждав: одна з компаній – постачальників капелюхів відмовилася від співпраці з її магазином.

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Раніше повідомляли, що в Сполучених Штатах придумують різні способи, як заманити людей в пункти вакцинації від коронавірусної хвороби.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу