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Армения обстреляла Азербайджан ракетами и получила ответ: видео

8 октября, 13:25

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В результате атаки уничтожено полюбившееся иностранцам кафе

После обстрелов азербайджанских городов Агджабеди и Бейлаган пришло сообщение из Баку о новой атаке со стороны Армении.

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По информации азербайджанского Министерства обороны, 8 октября был совершен ракетный удар в Бардинском районе.

"Территория Барды подверглась обстрелу из тактического ракетного комплекса "Точка-У", – заявляет пресс-служба Минобороны.

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Вопреки этому помощник президента Азербайджана Хикмет Хаджиев заявил, что обстрел совершили из реактивной системы залпового огня "Град", а также выложил видеозапись ответного удара, в результате которого установка была уничтожена.

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В свою очередь украинский журналист Андрей Цаплиенко, который сейчас находится в Азербайджане и освещает события в Нагорном Карабахе, рассказал, что в ходе этой атаки в городе Барда было уничтожено кафе с традиционной кавказской кухней, где часто собирались иностранные журналисты.

По его словам, город находится в 30 км от границы, где продолжается столкновение между Баку и Ереваном, поэтому Барду смогла бы атаковать не артиллерия, а только ракетное оружие. В результате один человек погиб и еще трое ранены.

Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности Баку вернуться за стол переговоров, но только тогда, когда закончится фаза военного противостояния.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения нагорный карабах артиллерийский обстрел ракетный удар
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