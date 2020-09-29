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Армения обсуждает союз с непризнанным Нагорным Карабахом

29 сентября, 09:26

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В правящей партии страны заявили о поиске "соразмерных действий"

Армения обсуждает возможность военно-политического союза с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой из-за возобновления военных действий в регионе.

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Об этом сообщила представительница правящей парламентской фракции Армении "Мой шаг" Лилит Макунц на своей странице в Facebook.

"В создавшейся ситуации, параллельно развитию событий, активно обсуждаются возможные соразмерные действия. В частности, заключение военно-политического союза с Арцахом", – написала Макунц.

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Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян также не исключал возможности признания независимости Нагорного Карабаха. Пашинян отмечал, что этот вопрос "находится на повестке дня".

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Напомним, армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Украина уже призвала стороны сесть за стол переговоров.

Также сообщалось, что Швейцария готова принять переговоры между Арменией и Азербайджаном.

Армения готовится к долгосрочной войне

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Армения переговоры нагорный карабах признание

Источник: Сегодня

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