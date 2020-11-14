Австрия вводит локдаун из-за коронавируса

В стране будут действовать ограничения на выход из дома без уважительной причины

В Австрии с 17 ноября начинает действовать усиленный карантин из-за роста заражений коронавирусом.

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Об этом сообщил федеральный канцлер страны Себастьян Курц.

"Моя настоятельная просьба: ни с кем не встречаться. Если вы живете один, вы должны выбрать человека, с которым будете поддерживать связь во время изоляции" —заявил Австрии Курц.

Что будет закрыто:

прекратится почти вся торговля

будут работать лишь магазины, торгующие товарами ежедневной необходимости, почты, банки, аптеки.

закроют парикмахерские и косметические салоны.

школы переходят на дистанционное обучение.

Канцлер Себастьян Курц отметил, что ограничения на выход из дома без уважительной причины будут действовать круглосуточно.

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Это уже второй за год локдаун в Австрии из-за COVID-19, ранее в более мягкой форме он начался 3 ноября. Кроме ночного ограничения выхода из дома, также в ноябре запрещены встречи между представителям более двух домохозяйств. Отменены все культурные и спортивные мероприятия, а также меры в сфере досуга. Закрываются музеи, выставки и кинотеатры, а также театры, оперные и концертные залы, не будут работать фитнесзалы и бассейны.

Ранее Себастьян Курц объявил, что в стране будет введена вторая частичная изоляция.

Напомним, в Греции на месяц закрываются рестораны, бары, музеи и театры из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом. В стране расширят комендантский час.

Кроме того, Польша из-за пандемии коронавируса упрощает трудоустройство врачей, которые получили профессиональную квалификацию за пределами Европейского Союза. Речь идет об украинских врачах.

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