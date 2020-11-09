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Азербайджан готов просить Турцию о помощи в Нагорном Карабахе: Алиев назвал условие

9 ноября, 12:37

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В Баку сказали, когда обратятся к Анкаре за поддержкой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не исключает того, что может обратиться за помощью в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе к Турции, президент которой неоднократно выражал готовность оказать ему военную поддержку.

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Об этом он заявил в интервью BBC.

"Много лет назад мы подписали с Турцией документ, предусматривающий военную поддержку в случае агрессии. Таким образом, у нас с Турцией такой же формат [отношений – ред.] и правовая база, что и у Армении и России в той или иной степени", – отметил Алиев.

При этом он призвал не забегать наперед, заверив, что действия Баку будут зависеть от "ситуации на поле боя" и "поведения Армении и других стран".

"Я много раз говорил, что мы против интернационализации конфликта. Мы просили все страны – соседние и несоседние – держаться подальше от этого конфликта. Мы сражаемся на нашей всемирно признанной земле. Это наша позиция", – добавил Алиев.

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По его словам, если конфликт не примет новый оборот, необходимости в военном вмешательстве Турции не будет.

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Также президент Азербайджана заверил, что до сих пор турецкие военные не принимали участия в военном конфликте на границе с Арменией, но при этом Анкара оказывает Баку политическую и моральную поддержку.

Кроме того, азербайджанские военные применяют разработанные Турцией беспилотники.

Напомним, ранее президент Армении Армен Саркисян заявил, что война в Карабахе не прекращается именно по вине Турции.

А вот президент России Владимир Путин выступил за активное участие Турции в переговорах по прекращению боевых действий.

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Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения Турция нагорный карабах Ильхам Алиев
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