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Азербайджан заявил, что Армения ударила ракетами по стратегическому нефтепроводу

19 октября, 14:54

Денис Беспалов Денис Беспалов

В Еревена новые обвинения Баку назвали ложью

Противостояние в Нагорном Карабахе все чаще выходит за границы региона. В Баку заявили, что армянские военные запустили ракеты в направлении стратегического нефтепровода Баку-Новороссийск.

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Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры Азербайджана.

Как сообщается, 18 октября около 13:00 вооруженные силы Армении пытались обстрелять трубопроводы сырой нефти и конденсата в Хызинском районе Азербайджана, который находится более чем в 300 километрах от театра военных действий.

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Однако "ракеты были нейтрализованы силами ПВО азербайджанской армии, некоторые части ракет упали на расстоянии 250 м от стратегического нефтепровода Баку-Новороссийск, проходящего через село Ситальчай Хызинского района", сообщили в Баку.

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Прокуратура также опубликовала фото сбитой ракеты.

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Ракета. Фото: genprosecutor.gov.az

Ракета. Фото: genprosecutor.gov.az

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян назвала ложью заявление Генпрокуратуры Азербайджана.

Ранее Азербайджан заявил об "освобождении" еще 13 сел в Нагорном Карабахе.

Атака ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе. Источник: mod.gov.az
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Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения нагорный карабах нефтепровод
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