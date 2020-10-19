Азербайджан заявил, что Армения ударила ракетами по стратегическому нефтепроводу

Противостояние в Нагорном Карабахе все чаще выходит за границы региона. В Баку заявили, что армянские военные запустили ракеты в направлении стратегического нефтепровода Баку-Новороссийск.
Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры Азербайджана.
Как сообщается, 18 октября около 13:00 вооруженные силы Армении пытались обстрелять трубопроводы сырой нефти и конденсата в Хызинском районе Азербайджана, который находится более чем в 300 километрах от театра военных действий.
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Однако "ракеты были нейтрализованы силами ПВО азербайджанской армии, некоторые части ракет упали на расстоянии 250 м от стратегического нефтепровода Баку-Новороссийск, проходящего через село Ситальчай Хызинского района", сообщили в Баку.
Прокуратура также опубликовала фото сбитой ракеты.
Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян назвала ложью заявление Генпрокуратуры Азербайджана.
Ранее Азербайджан заявил об "освобождении" еще 13 сел в Нагорном Карабахе.
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