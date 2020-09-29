Азербайджан заявил, что удерживает все занятые территории

В Баку заявили, что готовят новое наступление в Нагорном Карабахе

Военные Азербайджана удерживают все ранее занятые территории в Нагорном Карабахе и готовятся к "прорыву сопротивления противника".

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Об этом заявил начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы, передает cbc.az.

Заявления Еревана о "возвращении армянами части освобожденных Азербайджанской армией территорий является дезинформацией", добавил он.

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По словам азербайджанского полковника, "мы не теряли ни пяди освобожденных нами территорий".

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Ранее сообщалось, что вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль ряд сел на Физулинско-Джабраильском направлении, а также несколько высот.

Более подробно читайте на сайте "Сегодня" в материале "Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробности ночи".

Видео: Минобороны Азербайджана

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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