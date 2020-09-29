Азербайджан заявил, что удерживает все занятые территории

Военные Азербайджана удерживают все ранее занятые территории в Нагорном Карабахе и готовятся к "прорыву сопротивления противника".
Об этом заявил начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы, передает cbc.az.
Заявления Еревана о "возвращении армянами части освобожденных Азербайджанской армией территорий является дезинформацией", добавил он.
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По словам азербайджанского полковника, "мы не теряли ни пяди освобожденных нами территорий".
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль ряд сел на Физулинско-Джабраильском направлении, а также несколько высот.
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