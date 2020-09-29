Баку грозится уничтожать армянские ЗРК С-300 при их появлении в Карабахе

Война в Нагорном Карабахе может вспыхнуть с еще большей силой, поскольку минобороны Азербайджана предупредило, что вооруженные силы страны будут уничтожать армянские зенитные ракетные комплексы С-300, если те появятся на территории автономии.

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Об этом со ссылкой на заявление начальника пресс-службы оборонного ведомства Вагифа Даргяхлы, сообщает ТАСС.

"По данным нашей разведки, зенитные ракетные комплексы С-300, прикрывающие воздушное пространство Еревана, сняты с боевого дежурства и выдвигаются в направлении оккупированных территорий (так в Баку называют непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. – Ред.). Заявляем, что их ждет участь уничтоженной в Нагорном Карабахе военной техники армянской армии", – заявил журналистам Вагиф Даргяхлы.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Минобороны Армении заявили, что Азербайджан не оставил им иного выхода, как "перейти к применению ударных систем большой дальности и разрушительной мощи". Ереван утверждает, что азербайджанцы используют тяжелые огнеметные системы ТОС-1 и РСЗО "Смерч".

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В ответ Анкара заявила, что готова вмешаться в войну за Нагорный Карабах на стороне Баку. Любое нападение на Азербайджан Турция будет рассматривать, как атаку против нее.

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Больше о событиях на Кавказе читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробности".

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