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Баррикады и нападения на милицию. Что происходит в Кыргызстане одним абзацем

5 октября, 23:59

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Милиция применяла водометы, а протестующие - "коктейли Молотова"

В столице Кыргызстана Бишкеке после оглашение предварительных результатов парламентских выборов 5 октября начались масштабные акции протеста, которые постепенно переросли в стычки с милицией.

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Что происходило в понедельник, 5 октября

После оглашения предварительных результатов выборов несколько оппозиционных партий отказались признать официальные результаты подсчета голосов, а на улицы Бишкека вышло несколько тысяч людей, выступающих за отставку президента Сооронбая Жээнбекова, который, по мнению протестующих, ответственен за нечестные выборы. Изначально мирный митинг перерос в стычки с милицией. Вечером митингующие двинулись в сторону "Белого дома", некоторые из участников пытались прорваться на территорию. Прибывшие на площадь Ала-Тоо милиционеры начали разгонять людей, применяя светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы – в ответ в силовиков полетели камни. Тем не менее милиции удалось оттеснить участников митинга от президентского дворца. Во время стычки протестующих с сотрудниками Министерства внутренних дел на пересечении проспекта Чуй с улицей Абдрахманова в спецназовцев полетели "коктейли Молотова". СМИ также сообщили о захвате митингующими пожарной машины и избиении медиков скорой помощи – саму машину разбили. В то же время во время протестов спецназовец выстрелил в журналиста "Настоящего времени" Айбола Кожомуратова. По данным Министерства здравоохранения, в Бишкеке в ходе столкновений силовиков с протестующими пострадали более 120 человек.

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