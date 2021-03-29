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Беларусь возбудила новое уголовное дело против Тихановской

29 марта, 17:11

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Режим Лукашенко обвиняет лидера оппозиции в подготовке теракта

Генеральная прокуратура Беларуси сообщила об уголовном деле, которое было возбуждено в отношении лидера оппозиции Светланы Тихановской. Оно стало уже вторым – ранее женщину обвинили в "попытке захвата власти".

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Об этом сообщает БелТА, ссылаясь на белорусского генпрокурора Андрея Шведа.

Он уточнил, что Тихановскую и объединение экс-силовиков Беларуси BYPOL обвиняются в подготовке теракта.

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"Указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов. Задержанный с поличным гражданин (Вячеслав – ред.) Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта", – рассказал Швед.

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Генпрокурор обвинил оппозицию в том, что ее представители планировали возложить на власти страны ответственность за теракты.

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На этом фоне КГБ Белоруссии поручило собрать документы для направления в Польшу и Литву запросов на выдачу Тихановской и других фигурантов дела.

26 марта МВД заявило о предотвращении двух терактов – в Минске и в военном городке в Печах (возле Борисова). Якобы самодельные взрывные устройства должен был взорвать 35-летний житель Минска Вячеслав Малейчук.

Стоит отметить, на прошлой неделе представители BYPOL сообщили о том, что КГБ готовит теракт в одном из зданий органов внутренних дел на День Воли.

Напомним, что в прошлом Беларусь направила в Литву запрос на экстрадицию Светланы Тихановской, но получила категорический отказ.

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Беларусь уголовное дело теракт в Берлине Светлана Тихановская
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