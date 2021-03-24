Режим Лукашенко устроит теракт 25 марта для введения ЧП – экс-силовики

Белорусов призвали не отменять празднование Дня Воли, но быть осторожными

Комитет государственной безопасности Беларуси намерен устроить теракт в одном из зданий органов внутренних дел на День Воли 25 марта, обвинив в нем противников режима непризнанного президента Александра Лукашенко. Итогом данной операции должно стать введение в стране чрезвычайного положения.

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Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщило объединение экс-силовиков Беларуси BYPOL в Telegram.

"Накануне одного из самых ожидаемого сегодня в Беларуси события – Дня Воли BYPOL получил информацию о подготовке режимом очередного преступления против беларуского народа, который развяжет диктатору руки по введению в стране чрезвычайного положения", – говорится в сообщении.

Экс-силовики подчеркнули, что полностью доверяют своим источникам. По их мнению, достоверность данной информации также подтверждается последними шагами режима: заявлением о готовности вести войну внутри страны, запросом МВД к министру обороны о привлечении военных к охране общественного порядка 25 марта и недавние обвинения Лукашенко в адрес сторонников национального бело-красно-белого флага.

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В BYPOL отметили, что распространяют информацию о теракте в качестве предупреждения и призывают белорусов не отменять запланированные празднования.

"Просто в ближайшие дни нам следует быть более внимательными и держаться подальше от административных зданий (особенно зданий органов внутренних дел), а также, по возможности, избегать услуг общественного транспорта", – говорится в сообщении.

Напомним, в Беларуси уже несколько дней жители Гродно, которое находится практически на границе с Литвой и Беларусью, сообщают о проезжающих по городу колоннах военной техники.

Мы также сообщали, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал гражданам страны, что после него будут и другие президенты, но "надо потерпеть".

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