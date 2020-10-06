Українська
$ 28,4
33,4
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Беспорядки в Киргизстане: протестующих разгоняют на грузовой спецтехнике

6 октября, 01:28

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Протестующие сожгли машину Патрульной службы милиции

В Кыргызстане во время беспорядков, которые начались из-за результатов парламентских выборов, митингующих разгоняют на грузовой спецтехнике.

Реклама

Видео с инцидентом публикуют в соцсетях местные жители.

На видео видно, что несмотря на то, что протестующие стоят на дорогах, грузовое авто движется в их сторону.

"Он по людям ездит. Топчет их", – говорит автор на видео.

Реклама

В ответ митингующие бросают в милиционеров бутылки с зажигательной смесью. Они также сожгли машину Патрульной службы милиции.

К слову, в столице Кыргызстана Бишкеке митингующие прорвались на территорию "Белого дома" – резиденции президента страны.

Также мы писали о том, что в столице Кыргызстана Бишкеке во время протестов спецназовец выстрелил в журналиста телеканала "Настоящее время" Айбола Кожомуратова.

Напомним, в столице Кыргызстана Бишкеке продолжаются масштабные акции протеста из-за оглашения предварительных результатов парламентских выборов.

Реклама

Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты митинг киргизстан
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответили
Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответилиДругие страны
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)Другие страны
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный КарабахДругие страны
Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробности
Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробностиДругие страны
Новый обстрел Степанакерта: пострадали мирные жители
Новый обстрел Степанакерта: пострадали мирные жителиДругие страны
Одним абзацем. Как прошла четвертая ночь войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Как прошла четвертая ночь войны за Нагорный КарабахДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять