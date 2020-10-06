Беспорядки в Киргизстане: протестующих разгоняют на грузовой спецтехнике

В Кыргызстане во время беспорядков, которые начались из-за результатов парламентских выборов, митингующих разгоняют на грузовой спецтехнике.

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Видео с инцидентом публикуют в соцсетях местные жители.

На видео видно, что несмотря на то, что протестующие стоят на дорогах, грузовое авто движется в их сторону.

"Он по людям ездит. Топчет их", – говорит автор на видео.

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В ответ митингующие бросают в милиционеров бутылки с зажигательной смесью. Они также сожгли машину Патрульной службы милиции.

К слову, в столице Кыргызстана Бишкеке митингующие прорвались на территорию "Белого дома" – резиденции президента страны.

Также мы писали о том, что в столице Кыргызстана Бишкеке во время протестов спецназовец выстрелил в журналиста телеканала "Настоящее время" Айбола Кожомуратова.

Напомним, в столице Кыргызстана Бишкеке продолжаются масштабные акции протеста из-за оглашения предварительных результатов парламентских выборов.

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Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

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