Беспорядки в Киргизстане: протестующих разгоняют на грузовой спецтехнике

В Кыргызстане во время беспорядков, которые начались из-за результатов парламентских выборов, митингующих разгоняют на грузовой спецтехнике.
Видео с инцидентом публикуют в соцсетях местные жители.
На видео видно, что несмотря на то, что протестующие стоят на дорогах, грузовое авто движется в их сторону.
"Он по людям ездит. Топчет их", – говорит автор на видео.
October 5, 2020
В ответ митингующие бросают в милиционеров бутылки с зажигательной смесью. Они также сожгли машину Патрульной службы милиции.
К слову, в столице Кыргызстана Бишкеке митингующие прорвались на территорию "Белого дома" – резиденции президента страны.
Также мы писали о том, что в столице Кыргызстана Бишкеке во время протестов спецназовец выстрелил в журналиста телеканала "Настоящее время" Айбола Кожомуратова.
Напомним, в столице Кыргызстана Бишкеке продолжаются масштабные акции протеста из-за оглашения предварительных результатов парламентских выборов.
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