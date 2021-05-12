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Более ста украинцев попали в карантинную ловушку Непала: у четырех COVID-19

12 мая, 17:28

Денис Беспалов Денис Беспалов

МИД Украины пытается вернуть 107 своих граждан из Непала, но пока границы страны закрыты

Коллаж

Коллаж

В Непале, где власти ввели локдаун и закрыли границы, застряли 107 украинцев. Большинство из них альпинисты и туристы. У четырех из них выявлен COVID-19. Сейчас МИД Украины прорабатывает возможность возвращения наших граждан на репатриационных рейсах иностранных государств.

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Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко, передает УНН.

"45 человек разместились в гостиницах Катманду, они обеспечены всем необходимым. Остальные граждане находится в горной местности. У четырех украинцев обнаружено COVID-19, им оказывается необходимая помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное", – сообщил Николенко.

По данным МИД, сейчас посольство Украины в Индии поддерживает связь с соотечественниками напрямую или через представителей туристических компаний, которые организовывали соответствующие туры.

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Николенко также сообщил, что запрос на получение разрешения непальской стороны на выполнение чартерных рейсов в Непал подала авиакомпания "Turkish Airlines".

"Держим это дело на контроле", – отметил дипломат.

Украинская сторона также обратилась к индийскому правительству с просьбой разрешить транзит наших граждан по территории Индии.

Как известно, Непал имеет 1,7 тыс. км общей границы с Индией, где сейчас бушует пандемия. ВОЗ уже назвала индийский COVID-19 угрозой для всего мира.

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