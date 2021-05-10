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Брат королевы Елизаветы торгует связями с Кремлем – СМИ

10 мая, 01:31

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Журналисты-расследователи опубликовали компрометирующую запись переговоров принца Кентского с подставными бизнесменами из Южной Кореи

Двоюродный брат королевы Елизаветы II принц Майкл Кентский предложил журналистам-расследователям, представившимся представителями южнокорейской компании, помочь за солидное вознаграждение с покровительством Кремля при выходе на российский рынок.

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Об этом со ссылкой на запись переговоров между принцем и журналистами сообщило The Sunday Times.

Журналисты выступали от имени частной южнокорейской компании House of Haedong, якобы заинтересованной в инвестициях в золотодобычу в России.

Друг принца маркиз Рединг, который также участвовал в переговорах, представил Майкла Кентского как неофициального посла Елизаветы в России" и заявил, что доступ в Кремль у принца сохранился, даже несмотря на отношения мирового сообщества с российскими властями.

На записи Рединг также заявил, что принцу за пятидневное путешествие в Россию для налаживания связей нужно заплатить около 50 тыс. фунтов стерлингов.

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При этом Рединг просил собеседников сохранить все в тайне.

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Источник: space.com

"Мы не хотели бы, чтобы мир знал, что принц встречается с Путиным", – сказал мнимым бизнесменам маркиз.

После публикации материала Рединг связался с изданием и заявил, что совершил ошибку и его обещания журналистам-"бизнесменам" были "нереалистичными", и на самом деле какие-либо соглашения также должны одобрить советники принца, а его недопоняли.

Напомним, ранее Соединенные Штаты и Великобритания заявли придерживаются общей позиции в отношении агрессии России против Украины и последней эскалации у украинских границ.

Мы также писали, что кремлевские боты размещают провокационные комментарии под материалами ведущих СМИ Великобритании, чтобы создать ложное впечатление, будто британская общественность поддерживает агрессию России против Украины.

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