Был снайпером. Боевики на Донбассе "шьют" дело Протасевичу

Боевики из "ЛНР" заявили, что Протасевич был снайпером в батальоне "Азов"

В "ЛНР" для Протасевича подготовили уголовное дело / Фото: REUTERS

Боевики из так называемой "Луганской народной республики" утверждают, что белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич якобы был снайпером в украинском батальоне "Азов".

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Об этом в пятницу заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции (ЛНР) Иван Филипоненко, сообщает ТАСС.

"Протасевич утверждает, что ничего плохого он не делал и всего лишь был журналистом на передовых рубежах Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным наших источников из оперативно-тактической группировки ВСУ "Север", Протасевич являлся снайпером", - сказал он.

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Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов предоставить возможность "следователям" так называемой "ЛНР" допросить задержанного в Минске экс-главреда NEXTA Романа Протасевича, против которого там якобы проводят "расследование".

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Напомним, ранее сообщалось, что в "генпрокуратуре ЛНР" якобы проводят "расследование" относительно задержанного в Минске оппозиционера Романа Протасевича. Там хотят, чтобы Беларусь передала его для "следственных действий".