"Черный грибок" распространяется по миру, пострадала еще одна страна

Мукормикоз уже за пределами Индии. Фото: REUTERS/Danish Siddiqui
В Ираке зафиксировано уже шесть случаев заражение так называемым черным грибком (мукормикозом), вспышка которого ранее была зафиксирована в Индии, двое из заболевших умерли.
Об этом сообщил спикер Департамента здравоохранения Ирака Дхи-Кар Аммар Аль-Замили, передает Rudaw.
"Случаи черного грибка возникают в результате осложнений после коронавируса из-за ослабления иммунитета", – заявил он.
Первый смертельный случай был зафиксирован в городе Насирия, о том что у 51-летнего умершего "черный грибок", родственники узнали из свидетельства о смерти.
Этот же диагноз подтвердился еще у пяти человек, все они мужчины, которые ранее болели COVID-19, четверо из них сейчас проходят лечение, один умер.
Напомним, в Индии из-за вспышки "черного грибка", который якобы вызывают препараты от COVID-19, количество инфицированных этой редкой болезнью – мукормикозом – приближается к девяти тысячам.
Мы также писали, что смертность от мукормикоза в Индии составляет около 50%, а чуть ли не единственным способом лечения является удаление глаз.
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