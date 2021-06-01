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"Черный грибок" распространяется по миру, пострадала еще одна страна

1 июня, 23:10

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Диагноз подтвердился у шести мужчин, которые ранее болели COVID-19, двое из них умерли

Мукормикоз уже за пределами Индии. Фото: REUTERS/Danish Siddiqui

Мукормикоз уже за пределами Индии. Фото: REUTERS/Danish Siddiqui

В Ираке зафиксировано уже шесть случаев заражение так называемым черным грибком (мукормикозом), вспышка которого ранее была зафиксирована в Индии, двое из заболевших умерли.

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Об этом сообщил спикер Департамента здравоохранения Ирака Дхи-Кар Аммар Аль-Замили, передает Rudaw.

"Случаи черного грибка возникают в результате осложнений после коронавируса из-за ослабления иммунитета", – заявил он.

Первый смертельный случай был зафиксирован в городе Насирия, о том что у 51-летнего умершего "черный грибок", родственники узнали из свидетельства о смерти.

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Этот же диагноз подтвердился еще у пяти человек, все они мужчины, которые ранее болели COVID-19, четверо из них сейчас проходят лечение, один умер.

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Напомним, в Индии из-за вспышки "черного грибка", который якобы вызывают препараты от COVID-19, количество инфицированных этой редкой болезнью – мукормикозом – приближается к девяти тысячам.

Мы также писали, что смертность от мукормикоза в Индии составляет около 50%, а чуть ли не единственным способом лечения является удаление глаз.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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