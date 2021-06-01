"Чорний грибок" шириться по світу, постраждала ще одна країна

Діагноз підтвердився у шести чоловіків, які раніше хворіли на COVID-19, двоє з них померли

Мукормікоз вже за межами Індії. Фото: REUTERS/Danish Siddiqui

В Іраку зафіксовано вже шість випадків зараження так званим чорним грибком (мукормікоз), спалах якого раніше був зафіксований у Індії, двоє з хворих померли.

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Про це повідомив спікер Департаменту охорони здоров'я Іраку Дхі-Кар Аммар Аль-Замілі, передає Rudaw.

"Випадки чорного грибка виникають у результаті ускладнень після коронавірусу через ослаблення імунітету", – заявив він.

Перший смертельний випадок був зафіксований в місті Насирія, про те що у 51-річного померлого "чорний грибок", родичі дізналися з свідоцтва про смерть.

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Цей же діагноз підтвердився ще у п’яти людей, всі вони чоловіки, які раніше хворіли на COVID-19, зараз четверо з них проходять лікування, один помер.

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Нагадаємо, в Індії через спалах "чорного грибка", який нібито викликають препарати від COVID-19, кількість інфікованих цією рідкісною хворобою – мукормікозом – наближається до дев'яти тисяч.

Ми також писали, що смертність від мукормікозу в Індії становить близько 50%, а мало не єдиним способом лікування є видалення очей.

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